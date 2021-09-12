«Це окупація»: Данілов розкритикував роздачу російських паспортів в ОРДЛО

Росія «паспортизувала» 630 тис. громадян України на окупованих територіях

Російська Федерація незаконно «паспортизувала» 630 тис. громадян України в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Цей процес є окупацією. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Відбувається окупація Російською Федерацією. Це має назву окупація, коли вже людям неможливо жити без російського «аусвайса». Це свого часу, як Гітлер окупував території, видавав відповідні документи, там, де був символ нацистської Німеччини. Те ж саме зараз робить Російська Федерація, видаючи ці документи», – сказав він.

Данілов зазначив, що люди поставлені в такі умови, коли змушені отримувати цей документ.

«Тому що без цього документу, на превеликий жаль, переважна більшість людей не може жити на тій території. Вона не може піти до лікарні, вона не може віддати дітей до школи. Це називається окупація», – додав секретар РНБО.

Як повідомлялося раніше, надання громадянства РФ населенню окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей розраховане на підняття рейтингу серед внутрішнього електорату президента Володимира Путіна, а не на загрози Україні.

Зазначимо, що Комітет з питань правової політики рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт про заміну паспортів.

Так, паспорт громадянина України у формі книжечки згодом хочуть вивести з обігу.

Також Мін'юст пояснив, коли паспорт-книжку можна не замінювати ID-карткою.

Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні.