У Харківському зоопарку тваринам подарували їстівні букети з м’яса та овочів (відео)



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Рись Сіма стала володаркою квітки з м’яса в яскравому вазоні, прикрашеному стрічкою Фото Харківського зоопарку

Верблюдам і гуанако дісталися їстивні листівки з рослин

У Харкові тварин, що живуть в зоопарку, вирішили також привітати з 8 березня, але досить оригінальним способом – квітковими композиціями з м’яса, овочів та рослин, якими вони можуть поласувати.

Про це розповіли в самому Харківському зоопарку.

Так, рись Сіма стала володаркою квітки з м’яса в яскравому вазоні, прикрашеному стрічкою.

Однак, як видно з відео, частування красуню не зацікавило, а ось святкова стрічка стала для неї чудовою іграшкою, а вазон – відмінною кігтеточкою.

При цьому, після отримання подарунку, Сіма, як справжня дівчинка, стала чепуритися.

Ще одну м’ясну квітку у вигляді баранячої ноги отримала левиця Кіра, яка одразу віднесла смаколик до будиночку, де його знайшов лев Річард.

З відео стало зрозуміло, що самець не захотів залишатися осторонь святкування, тому Кірі довелося розділити м’ясну квітку зі своїм сусідом.

А ось на канн чекала квіткова композиція з пекінської капусти, моркви, груш, зелені та сіна.

У зоопарку розповідають, що антилопам святкове частування миттєво припало до душі – вони хрумкотіли з апетитом, насолоджуючись красою страви та її освіжаючим весняним смаком.

Верблюди і гунако отримали їстівну листівку, але непросту – у ній були хвойні ікебани і смачні рослини. Тварини оцінили страву та наввипередки почали їсти її.

Слониха Тенді взагалі отримала бонусний подарунок – в її вольєрі посадили святкове дерево, прикрашене морквою, грушами, бананами і капустою.

Тваринці це точно сподобалося, адже вона одним рухом хобота елегантно вирвала деревце і перейшла до смаколиків.

Потім Тенді ще й подарували букет від кіпера – гілочку, прикрашену овочами і фруктами, слониха сприйняла як справжня кокетка.

Нагадаємо, київський зоопарк готується до весни, гостей на озерах вже зустрічають лебеді.

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