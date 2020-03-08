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    Суспільство

    У Харківському зоопарку тваринам подарували їстівні букети з м’яса та овочів (відео)

    • Розсилка
    Рись Сіма стала володаркою квітки з м&rsquo;яса в яскравому вазоні, прикрашеному стрічкою - У Харківському зоопарку тваринам подарували їстівні букети з м’яса та овочів (відео)
    Рись Сіма стала володаркою квітки з м’яса в яскравому вазоні, прикрашеному стрічкою
    Фото Харківського зоопарку

    Верблюдам і гуанако дісталися їстивні листівки з рослин

    У Харкові тварин, що живуть в зоопарку, вирішили також привітати з 8 березня, але досить оригінальним способом – квітковими композиціями з м’яса, овочів та рослин, якими вони можуть поласувати.

    Про це розповіли в самому Харківському зоопарку.

    Так, рись Сіма стала володаркою квітки з м’яса в яскравому вазоні, прикрашеному стрічкою.

    Однак, як видно з відео, частування красуню не зацікавило, а ось святкова стрічка стала для неї чудовою іграшкою, а вазон – відмінною кігтеточкою.

    При цьому, після отримання подарунку, Сіма, як справжня дівчинка, стала чепуритися.

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    У Харківському зоопарку тваринам подарували їстівні букети з м’яса та овочів (відео)
    У Харківському зоопарку тваринам подарували їстівні букети з м’яса та овочів (відео)
    У Харківському зоопарку тваринам подарували їстівні букети з м’яса та овочів (відео)
    У Харківському зоопарку тваринам подарували їстівні букети з м’яса та овочів (відео)
    У Харківському зоопарку тваринам подарували їстівні букети з м’яса та овочів (відео)
    У Харківському зоопарку тваринам подарували їстівні букети з м’яса та овочів (відео)
    У Харківському зоопарку тваринам подарували їстівні букети з м’яса та овочів (відео)
    У Харківському зоопарку тваринам подарували їстівні букети з м’яса та овочів (відео)

    Ще одну м’ясну квітку у вигляді баранячої ноги отримала левиця Кіра, яка одразу віднесла смаколик до будиночку, де його знайшов лев Річард.

    З відео стало зрозуміло, що самець не захотів залишатися осторонь святкування, тому Кірі довелося розділити м’ясну квітку зі своїм сусідом.

    А ось на канн чекала квіткова композиція з пекінської капусти, моркви, груш, зелені та сіна.

    У зоопарку розповідають, що антилопам святкове частування миттєво припало до душі – вони хрумкотіли з апетитом, насолоджуючись красою страви та її освіжаючим весняним смаком.

    Верблюди і гунако отримали їстівну листівку, але непросту – у ній були хвойні ікебани і смачні рослини. Тварини оцінили страву та наввипередки почали їсти її.

    Слониха Тенді взагалі отримала бонусний подарунок – в її вольєрі посадили святкове дерево, прикрашене морквою, грушами, бананами і капустою.

    Тваринці це точно сподобалося, адже вона одним рухом хобота елегантно вирвала деревце і перейшла до смаколиків.

    Потім Тенді ще й подарували букет від кіпера – гілочку, прикрашену овочами і фруктами, слониха сприйняла як справжня кокетка.

    Нагадаємо, київський зоопарк готується до весни, гостей на озерах вже зустрічають лебеді.

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