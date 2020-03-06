Укрзалізниця до 8 березня призначила 22 додаткові потяги



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Додаткові поїзди курсуватимуть з 5 по 10 березня

Укрзалізниця призначила 22 додаткові поїзди з нагоди Міжнародного жіночого дня (8 березня).

Як повідомили у компанії, додаткові поїзди, які курсуватимуть з 5 по 10 березня, призначили з Києва, Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, Хмельницького, Вінниці, Миколаєва, Кривого Рогу, Одеси та Дніпра.

Йдеться про такі потяги:

№ 181/182 Київ − Львів: зі Львова 6 та 9 березня. З Києва — 7 та 10 березня.

№ 755/756 Київ − Львів: зі Львова 6 та 9 березня, з Києва — 7 та 10 березня.

№ 235/236 Київ − Ужгород: з Києва 5, 6, 8 та 10 березня, з Ужгорода — 6, 7 та 9 березня.

№ 239/207 Київ − Ужгород: з Києва 6 та 8 березня, з Ужгорода — 7 та 9 березня.

№ 219/220 Київ − Івано-Франківськ − Чернівці: з Києва та Чернівців — 7 та 9 березня.

№ 249/250 Київ − Івано-Франківськ − Чернівці: з Києва 6 березня, з Чернівців — 9 березня.

№ 217/218 Київ − Івано-Франківськ − Рахів: з Києва 6 та 8 березня, з Рахова — 7 та 9 березня.

№ 267/268 Київ − Ковель: з Києва 6 та 10 березня, з Ковеля — 5 та 9 березня.

№ 177 Київ − Хмельницький: з Києва та Хмельницького — 9 березня.

№ 201/202 Київ − Жмеринка: зі Жмеринки 6 березня, з Києва — 10 березня.

№ 233/234 Київ − Вінниця: з Києва та Вінниці — 9 березня.

№ 161/162 Київ − Миколаїв: з Миколаєва 5 березня, з Києва — 10 березня.

№ 209/210 Київ − Одеса: з Одеси 5 березня, з Києва — 10 березня.

№ 295/296 Київ — Одеса: з Одеси 6 березня, з Києва — 8 березня.

№ 215/216 Київ — Кривий Ріг: з Кривого Рогу 6 березня, з Києва — 10 березня.

№ 281/282 Київ — Дніпро/Запоріжжя: з Києва 6, 8 та 10 березня, з Запоріжжя — 5, 7 та 9 березня.

№ 205/206 Покровськ — Харків: з Покровська та Харкова — 6, 7, 9 та 10 березня.

№ 242/241 Одеса — Дніпро: з Одеси 5, 7 та 9 березня, з Дніпра — 6, 8 та 10 березня.

№ 258/227 Одеса — Ужгород: з Одеси 6 та 8 березня, з Ужгорода — 7 та 9 березня.

№ 154 Кривий Ріг — Одеса: з Кривого Рогу 6, 8 та 10 березня. З Одеси — 7 та 9 березня.

№ 204/203 Львів — Дніпро: зі Львова 6, 8 та 10 березня, з Дніпра — 5, 7 та 9 березня.

№ 168 Львів — Одеса: в обох напрямках — 7 та 9 березня.

Також призначені додаткові рейси на такі потяги:

№ 095/096 Черкаси — Львів: з Черкас 5 та 8 березня, зі Львова — 7 та 10 березня.

№ 720/719 Київ — Харків: з Києва до Харкова 7 березня. зворотно — 8 березня.

№ 797/798 Харків — Запоріжжя: курсуватиме в обох напрямках 6, 7 та 9 березня.

Детальний розклад можна переглянути за посиланням.