Кабмін пропонує змінити податок на дорогі автомобілі



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В Україні податок на «елітні» автомобілі складає 25 тисяч гривень

Податок платитимуть більше власників «елітних» автомобілів

Кабінет міністрів України пропонує зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів. Цей показник використовується, зокрема, для розрахунку транспортного податку. Зміни передбачені законопроєктом № 4101, який уряд вже зареєстрував у Верховній Раді.

Поріг пропонується знизити з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. З урахуванням показників на 2020 рік, це означає, що транспортний податок в поточному податковому році, згідно із законопроєктом, буде стягуватися з автомобілів дорожче 1,2 млн гривень.

Нагадаємо, в кінці 2014 року в Україні ввели податок в розмірі 25 тисяч гривень на «елітні» автомобілі. Розкішними, на думку уряду, є, зокрема, авто з об'ємом двигуна понад 2,5 тис. куб. см для дизельних і більше 3 тис. куб. см для бензинових. Вік таких автомобілів – не більше п'яти років, а середня ринкова вартість повинна перевищувати визначену законом суму.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України вводить водійські права нового зразка. Відповідну постанову урядовці прийняли на засіданні 16 вересня.

На правах з'являться нові позначки. У правах з письмової згоди власника пропонується розміщувати інформацію про групу крові та резус-фактор, а також відмітку в разі згоди на посмертне донорство.

Крім того, Кабінет міністрів України допрацював проєкт постанови про реєстрацію нових транспортних засобів, який передбачає, що їх можна буде зареєструвати прямо в автосалоні.

Джерело: Сегодня