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    У Херсоні чоловік прийшов до супермаркету в креативній «масці» (фото)

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    Чоловік опинився в центрі уваги - У Херсоні чоловік прийшов до супермаркету в креативній «масці» (фото)

    Чоловік опинився в центрі уваги

    Фото: Telegram «Х***ый Херсон»

    На обличчі покупця був одноразовий пакет

    В одному із супермаркетів Херсона зняли на відео покупця у креативній «масці». Відповідний відеоролик опублікував місцевий Telegram-канал.

    Чоловіка зазняли на касі в супермаркеті «АТБ», який розташований на вул. Суворова. На обличчі покупця був одноразовий пакет, який виконував роль маски.

    «Ловіть лайфхак. Корона не пройде», – наголошують автори публікації.

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    У Херсоні чоловік прийшов до супермаркету в креативній «масці» (фото)
    У Херсоні чоловік прийшов до супермаркету в креативній «масці» (фото)
    У Херсоні чоловік прийшов до супермаркету в креативній «масці» (фото)

    У супермаркеті креативний чоловік опинився в центрі уваги. Люди знімали його і по-різному коментували побачене.

    «Нормально?» – запитав очевидець.

    «Може, у них неправильні маски...», – додав інший чоловік.

    Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, що навіть вакциновані громадяни повинні носити захисні маски.

    Раніше глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

    Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.

    Детальніше читайте у статті:
    Теги: лайфхак карантин чоловік Ігор Кузін
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    У Херсоні чоловік прийшов до супермаркету в креативній «масці» (фото)