У МОЗ пояснили, чи потрібні вакцинованим маски

Вакцинація не є приводом для того, щоб скасовувати масковий режим для тих, хто отримав щеплення

Вакцинація не є приводом для того, щоб скасовувати масковий режим для тих, хто отримав щеплення

Людина, яка отримала вакцину, все ще може інфікуватися

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, що навіть вакциновані громадяни повинні носити захисні маски. Про це Кузін сказав у програмі «Право на владу».

«Зараз світова спільнота рекомендує продовжувати носити маски навіть тим людям, які отримали повний курс щеплення», - зазначив Ігор Кузін.

Він додає, що вакцинація ефективно захищає від важкого перебігу хвороби або від ризику померти, але залишає за собою ризик інфікування.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін підтвердив, що у МОЗ передбачені покарання за порушення карантинних обмежень і розповів про плани спільних рейдів із Нацполіцією.

Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.

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