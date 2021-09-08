МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих

Під час карантину в Україні для вакцинованих будуть привілеї

Під час карантину в Україні для вакцинованих будуть привілеї

Більшість обмежень не застосовуватимуться, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів

Міністерство охорони здоров’я готує зміни у правила карантину в Україні, які передбачають привілеї для вакцинованих від Covid-19. Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Ми з міністерствами почали роботу над змінами у карантинні норми для дотримання балансу між захистом населення від коронавірусу і його добробутом. Зокрема, передбачаємо, що більшість обмежень жовтого і червоного рівня епідбезпеки не застосовуватимуться, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів», – сказав він.

За словами міністра, для жовтого рівня буде достатньо однієї дози, а для червоної необхідно зробити два щеплення.

«Наприклад, робота закладів освіти в жовтій зоні не буде обмежуватися за умови наявності у 80% співробітників документа про вакцинацію, принаймні, однією дозою», – додав Ляшко.

Він зазначив, що нові обмеження наберуть чинності як мінімум через тиждень після розгляду урядом.

«Тільки коли постанова набуде чинності, а це як мінімум сім днів з моменту розгляду на засіданні Кабміну, пропонуємо скликати Нацкомісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглянуть питання встановлення жовтого рівня на території країни. На той час все, зокрема, установи освіти, продовжать роботу за правилами зеленого рівня», – зазначив Ляшко.

Також прем'єр Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин.

Раніше стало відомо, що карантин посилять ймовірно з 13 вересня. Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував перехід України до «жовтої» зони карантину з 13 вересня.

Головний санітарний лікар вважає, що Україні уникнути локдауну не вдасться. Але його очікувати можна не раніше листопада. Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні.

Тим часом в Україні зроблено вже 10 млн Covid-щеплень.

В Україні вчора, 7 вересня, виявили 2 772 нові випадки Covid-19. Також 1 411 пацієнтів одужали, а 60 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1 017 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом.

До слова, відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів.