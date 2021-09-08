Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин

Україна за кілька днів повернеться у «жовту» карантинну зону

Україна найближчими днями повернеться до «жовтої» зони карантину. Перед цим комісія з надзвичайних ситуацій збереться на засідання. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон, Україна повертається в режим роботи регулярних засідань комісій з питань техногенної і екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

«Вже найближчими днями відбудеться засідання, де буде розглядатися питання про встановлення «жовтого» рівня епідемічної безпеки по всій країні», – сказав Шмигаль.





Раніше стало відомо, що карантин посилять ймовірно з 13 вересня. Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував перехід України до «жовтої» зони карантину з 13 вересня.

Головний санітарний лікар вважає, що Україні уникнути локдауну не вдасться. Але його очікувати можна не раніше листопада. Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні.

Тим часом в Україні зроблено вже 10 млн Covid-щеплень.

В Україні вчора, 7 вересня, виявили 2 772 нові випадки Covid-19. Також 1 411 пацієнтів одужали, а 60 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1 017 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом.

До слова, відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів.











