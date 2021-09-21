Захворюваність дітей на коронавірус. Інфекціоніст розказав про ситуацію у столиці

Чи справді діти почали більше хворіти на Covid-19

Частка дітей, які хворіють на коронавірус у Києві, збільшилась пропорційно до зростання загальної кількості хворих по країні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів лікар-інфекціоніст Сергій Крамарев.

«Наша лікарня (Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня) – «ковідна». Так, діти у нас є. Але ж якась кількість шпиталізацій відбувається вже другий рік поспіль! Під час спалахів, коли загальна кількість хворих збільшується, збільшується і кількість наших стаціонарних пацієнтів. Влітку, відповідно, випадків шпиталізацій було менше. Так, зараз дещо більше шпиталізацій, але це не тому, що вони більше хворіють, а тому, що загальна кількість випадків збільшилась», – зазначив позаштатний радник МОЗ .

Професор Крамарев уточнив, що серед усіх хворих на Covid-19 від початку пандемії, діти складають приблизно 8%. «Частка хворих дітей в Україні дітей під час всієї пандемії завжди була десь на цьому рівні. Я якось рахував – отримав трохи більше 8%. Сказати, що ситуація якось разюче змінюється, я не можу», – повідомив інфекціоніст.

Лікар також наголосив на необхідності вакцинації від коронавірусу дорослого населення, адже це безпосередньо впливає на рівень захворюваності серед дітей. «Спершу всі думали, що за допомогою вакцинації зупиниться пандемія, а виявилося, пандемію вакцинацією вже не зупиниш. Вакциновані хворіють, колективний імунітет не спрацював. Водночас є дослідження, яке продемонструвало, що кожні плюс 20% вакцинованих дорослих вдвічі зменшує захворюваність дітей. Тому, мабуть, з цієї точки зору варто збільшувати обсяги охоплення щепленнями. Наразі основна мета вакцинації – убезпечити групу ризику, аби люди не потрапляли в лікарні та не помирали», – зазначив дитячий інфекціоніст.

Інтерв’ю з лікарем-інфекціоністом Сергієм Крамаревим читайте на «Главкомі» незабаром.

Нагадаємо, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

До слова, кількість госпіталізацій дітей в США з Covid-19 різко зросла з тих пір, як «Дельта»-варіант коронавірусу став переважаючим, проте нове дослідження показує, що припущення про більшу небезпеку і викликання більш важкої форми захворювання, необгрунтовані.

Раніше педіатр із британського Інституту дитячого здоров'я UCL Теренс Стівенсон заявив, що приблизно кожна сьома дитина відчуває постійні симптоми коронавірусу через три місяці після одужання.