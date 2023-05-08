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У Грузії прихильник проросійської партії зірвав прапор України (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Грузії прихильник проросійської партії зірвав прапор України (відео)
Чоловік ймовірно належить до проросійської партії «Консервативний рух»
фото: скрін із відео

Посольство України вимагає розслідувати інцидент

У центральному парку Тбілісі, столиці Грузії, чоловік зірвав прапор України. Журналісти припускають, що він належить до проросійської партії «Консервативний рух». Про це передають видання «Новости-Грузия» та «Эхо Кавказа».

На відео видно, як чоловік намагається зняти прапор із флагштока. Вочевидь, спочатку він використовує відмичку або ключі, щоб розблокувати систему підіймання та спускання прапора. Та, схоже, йому не вистачає терпіння, і він просто зриває український стяг руками. Поряд висять прапори Грузії та ЄС.

В українському посольстві вже відреагували на подію.

«Абсолютно неприпустима ситуація з наругою над нашою українською символікою. Ми сповістили про це Міністерство закордонних справ України та співпрацюватимемо з правоохоронними органами Грузії, щоб цей інцидент був розслідований, а винні покарані відповідно до законодавства Грузії», – зазначив тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов.

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомили, що розпочало адміністративне провадження за цим фактом.

На початку 2022 року грузинський парламент затвердив закон, що забороняє образу прапорів ЄС та НАТО, їхніх держав-членів, а також країн, з якими Грузія встановила дипломатичні відносини. Документ запроваджує адміністративну відповідальність та передбачає штрафи для порушників.

Журналісти та грузинська опозиція припускають, що за наругою над українським прапором стоїть проросійська інтернет-платформа «Альт-Інфо», яка в листопаді 2021 року заснувала «Консервативний рух». 

Раніше український нардеп покарав росіянина за провокацію з прапором на саміті в Анкарі.

Теги: прапор Грузія посольство Україна

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