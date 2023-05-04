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Український нардеп покарав росіянина за провокацію з прапором на саміті в Анкарі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Український нардеп покарав росіянина за провокацію з прапором на саміті в Анкарі (відео)
фото скріншот відео

Представник російської делегації вирвав із рук нардепа Олександра Маріковського український прапор

Представник делегації Росії на Парламентській асамблеї чорноморської економічної співдружності в Анкарі отримав по руках від українського нардепа за те, що зірвав прапор України.

Депутатка Держдуми від «Єдиної Росії» Ольга Тимофєєва на виступ почепила на піджак «"георгіївську стрічку» - символ російської агресії. Українські чиновники спробували зірвати її виступ. Вони розгорнули прапори за її спиною, при цьому члени російської делегації намагались запобігти діям українців.

Потім у кулуарах один із представників російської делегації вирвав із рук нардепа Олександра Маріковського український прапор. Парламентар не розгубився і дав відсіч росіянину. Як з'ясувалося агресивну поведінку проявив секретар російської делегації Валерій Ставіцький.

Нагадаємо, депутат із Латвії Ріхардс Колс, який брав участь у зимовій сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ, облаяв делегацію Росії.

Теги: Анкара скандал прапор України відео прапор

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Політика

Український нардеп покарав росіянина за провокацію з прапором на саміті в Анкарі (відео)
Український нардеп покарав росіянина за провокацію з прапором на саміті в Анкарі (відео)
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