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Суд Берліна скасував заборону на українські прапори 8 і 9 травня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Суд Берліна скасував заборону на українські прапори 8 і 9 травня
Скасування заборони стосується лише українських прапорів та оркестрів, російські – залишаються під забороною
фото: Pixabay

Напередодні поліція Берліна заборонила вивішувати українські прапори на День визволення та День перемоги

Берлінський адміністративний суд у п'ятницю ввечері скасував тимчасову заборону українських прапорів. Так, 8 і 9 травня – у День визволення та День Перемоги – в Берліні на радянських меморіалах можуть демонструватися прапори України. Про це повідомляє Berliner Zeitung.

Напередодні, 5 травня, поліція Берліна оголосила про заборону вивішувати російські та українські прапори навколо радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер Хайде під час відзначення 78-ої річниці закінчення Другої світової війни в Європі. Адмінсуд визнав заборону поліції безпідставною. У рішенні зазначається, що жодних доказів того, що синьо-жовті стяги спричинять загрозу громадській безпеці, надано не було.

«Адміністративний суд підтвердив нашу правову думку: заборона українських прапорів є, за словами суду, «очевидно незаконною». Ті, хто використовує своє базове право на публічне визнання українського народу та його історичних жертв у поразці націонал-соціалізму, не становлять загрози громадській безпеці. Крім того, бракує доказів для заяв поліції про те, що існує ризик насильницьких зіткнень між ворожими таборами, «щоб припустити, що громадська безпека (...) перебуває під загрозою», – сказав у коментарі виданню представник громадської організації та адвокат Патрік Гайнеманн.

Як уточнюється, скасування заборони стосується лише українських прапорів та оркестрів, російські – залишаються під забороною.

Поліція Берліна може оскаржити рішення адміністративного суду у Вищому адміністративному суді Берліна-Бранденбурга.

Нагадаємо, представник делегації Росії на Парламентській асамблеї чорноморської економічної співдружності в Анкарі отримав по руках від українського нардепа за те, що зірвав прапор України.

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Теги: День Перемоги прапор України Берлін суд

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