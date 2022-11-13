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У яких областях сьогодні будуть планові відключення світла: список «Укренерго»

Альона Боженко
glavcom.ua
У яких областях сьогодні будуть планові відключення світла: список «Укренерго»
Планові відключення світла 13 листопада діятимуть у Києві та восьми областях
фото ілюстративне

Графіки планових відключень там діятимуть цілодобово

Завтра, 13 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у восьми областях. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Так, окрім столиці, споживання електрики обмежуватимуть у Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Харківській, Полтавській, Сумській та Донецькій областях. 

Графіки планових відключень там діятимуть цілодобово, з 00:00 до 24:00 неділі.

У інших регіонах «Укренерго» поки не прогнозує вимкнень світла. 

«Маємо зауважити, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час», – зазначили в компанії.

Пресслужба закликала людей не полишати свідомого ставлення до споживання електрики, особливо в пікові години зранку й увечері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 12 листопада, «Укренерго» було вимушене застосувати і аварійні відключення електроенергії.

Додамо, 11 листопада рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині. 

Теги: Укренерго електроенергія

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