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Київ повертається до погодинних графіків відключення світла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ повертається до погодинних графіків відключення світла
Із 12:00 у Києві відключатимуть світло відповідно до графіка
фото з відкритих джерел

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Починаючи з 12:00 у Києві скасовуються аварійні відключення електроенергії. Столиця повертається до погодинних графіків обмеження електроенергії. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленка.

«З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу», – написав Коваленко.

Як повідомлялося, 11 листопада відключення електроенергії у Києві відбуватиметься не за графіком. Адже вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України, тож потрібно економити. 

Раніше керівник Yasno анонсував зміни щодо інформування про відключення світла. Також «Главком» писав, чому графіки відключень електроенергії у регіонах України часто не збігаються з реальними відключеннями. 

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Теги: блекаут столиця Київ енергетика

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