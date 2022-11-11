Київ повертається до погодинних графіків відключення світла

Із 12:00 у Києві відключатимуть світло відповідно до графіка

Енергетики ліквідували неполадки, які виникли через ворожі обстріли

Починаючи з 12:00 у Києві скасовуються аварійні відключення електроенергії. Столиця повертається до погодинних графіків обмеження електроенергії. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленка.

«З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу», – написав Коваленко.

Як повідомлялося, 11 листопада відключення електроенергії у Києві відбуватиметься не за графіком. Адже вночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України, тож потрібно економити.

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Раніше керівник Yasno анонсував зміни щодо інформування про відключення світла. Також «Главком» писав, чому графіки відключень електроенергії у регіонах України часто не збігаються з реальними відключеннями.