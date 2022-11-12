«Укренерго» повідомило про аварійні відключення електроенергії у кількох областях
Після стабілізації ситуації в регіонах сьогодні продовжать діяти планові відключення
Окрім планових відключень електроенергії сьогодні, 12 листопада, «Укренерго» вимушене застосувати і аварійні. Про це повідомляє пресслужба оператора.
Наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
«Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перевантаження енергосистеми може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.
Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення.
В усіх інших регіонах України відключення не прогнозуються.
Нагадаємо, вчора рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині.
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