«Укренерго» повідомило про аварійні відключення електроенергії у кількох областях

Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура вчора, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж

Після стабілізації ситуації в регіонах сьогодні продовжать діяти планові відключення

Окрім планових відключень електроенергії сьогодні, 12 листопада, «Укренерго» вимушене застосувати і аварійні. Про це повідомляє пресслужба оператора.

Наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

«Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що перевантаження енергосистеми може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.

Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення.

В усіх інших регіонах України відключення не прогнозуються.

Нагадаємо, вчора рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині.

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