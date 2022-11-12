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У Києві може збільшитися тривалість відключень світла: у чому причина

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києві може збільшитися тривалість відключень світла: у чому причина
У столиці може зрости тривалість відключень електроенергії
фото ілюстративне

Можливі триваліші обмеження електропостачання у Києві із настанням холодів 

Обмеження електроспоживання у Києві з настанням холодів можуть збільшитись у часі, якщо пропускна спроможність мереж, якими електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому самому рівні, як зараз. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі  телемарафону.

«У нас коли буде знижуватись температура, то споживання буде рости. Десь кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому», – сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

Сахарук зазначив, що у тому випадку, якщо спеціалісти ДТЕК не встигнуть відремонтувати і збільшити обсяг електроенергії, що можна подати до Києва, то періоди відключення електроенергії можуть збільшитись.

«Але я зараз не готовий говорити, що це буде – чи 6, чи 7 годин, чи в 4 години ми зможемо вкластися», – акцентував Сахарук.

Він додав, що ДТЕК шукатиме шляхи, як без перевантаження енергосистеми давати електроенергію максимально часто, щоб інтервали без світла ставали коротшими навіть з настанням морозів.

«Головне, що навантаження буде більше і дефіцит буде зростати. Тому тут потрібно буде шукати шляхи, яким чином з одного боку не зробити так, щоб взагалі не було світла, з іншого боку - не зруйнувати енергосистему через перенавантаження. Якщо «Укренерго» буде збільшувати можливість електроенергії, яка буде передаватися в Київ, то ми намагатимемося зменшити проміжки часу, протягом яких люди будуть без світла», – підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві скасовуються аварійні відключення електроенергії. Столиця повертається до погодинних графіків обмеження електроенергії.

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Теги: електроенергія столиця блекаут

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