У «Європейській солідарності» заявили, що Порошенко завжди перетинає державний кордон згідно з законом



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У Петра Порошенка немає компаній в Панамі, натомість стаття 385 кримінального кодексу цієї країни передбачає відповідальність за брехню під присягою, - «Європейська солідарність»

На Портнова та його «хлопчиків за викликом» із Державного бюро розслідувань очікує велике розчарування - пресслужба

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко в усіх випадках перетинав державний кордон у повній відповідності із законом. Про це повідомляє пресслужба партії.

«Це стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року. На Андрія Портнова та його «хлопчиків за викликом» із Державного бюро розслідувань, яке цей відомий поплічник Януковича отримав в концесію від нової влади, очікує велике розчарування. «Підроблені документи» існують лише в їхній хворобливій уяві. Як і всі інші фейки, покладені в основу численних «розслідувань», що штампує їхній спільний конвеєр», - написали у пресслужбі.

Також у «Європейській солідарності» звертають увагу, що, «за усталеною традицією, першим новину про чергове «розслідування» повідомив Портнов і вже потім її слухняно пережувала пресслужба ДБР».

«Щодо заяв пана Портнова про нібито порушені проти Петра Порошенка кримінальні справи в Панамі, пресслужба уповноважена заявити, що у Порошенка немає компаній в тій країні. Натомість, стаття 385 кримінального кодексу Панами передбачає відповідальність за брехню під присягою – саме для таких, як Портнов», - наголосили у партії Порошенка.

Також у «Європейській солідарності» нагадали, що «така ж відповідальність – за неправдиве повідомлення за злочин – існує і в Україні».

«Те, що на загал виглядає як інформаційний тролінг та спам, з боку Портнова, – насправді кримінальний злочин, за який рано чи пізно Портнов відповідатиме і в Україні, і в Панамі. Рівно як і за розкриття таємниці даних досудового розслідування, яким ексзаступник глави адміністрації Януковича систематично займається за потурання «орендованих» ним слідчих ДБР», - заявили у пресслужбі партії.

Нагадаємо, ДБР відкрило справу через поїздку Порошенка на Мальдіви.