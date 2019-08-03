Перерахунок голосів у Бродах підтвердив перемогу кандидата від «Європейської Солідарності»



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Уточнення підтвердило перевагу Михайла Бондаря в 140 голосів

Михайло Бондар переміг у Бродах

У 119 окрузі Львівської області впевнену перемогу отримав кандидат у народні депутати від партії «Європейська Солідарність» Михайло Бондар, – про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав народний депутат України, кандидат від партії «Європейська Солідарність» Микола Княжицький.

На шести дільницях 119 округу 2-3 серпня був здійснений перерахунок голосів окружною виборчою комісією, відповідно до рішення Львівського апеляційного адміністративного суду. Уточнення підтвердило перевагу Михайла Бондаря в 140 голосів, яка була встановлена первинними результатами голосування.

«Михайло Бондар переміг у Бродах. Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам. Честь і правда завжди перемагають. Навіщо було приймати два абсурдних рішення двох судів незрозуміло. Але все буде добре!» – зазначив Микола Княжицький.

Перерахунок голосів у 119 окрузі було ініційовано кандидатом від партії «Слуга народу» Орестом Кавецьким і самовисуванцем, представником громадської організації «Слуга народу України», Віталієм Кравчуком. Кандидати звернулися до суду після отримання ними результатів голосування з перемогою Михайла Бондаря в 140 голосів.

Львівський окружний адміністративний суд і Львівський апеляційний адміністративний суд прийняли рішення про перерахунок голосів, в межах шести дільниць, незважаючи на відсутність порушень, які могли вплинути на результати волевиявлення громадян.