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    Перерахунок голосів у Бродах підтвердив перемогу кандидата від «Європейської Солідарності»

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    Уточнення підтвердило перевагу Михайла Бондаря в 140 голосів - Перерахунок голосів у Бродах підтвердив перемогу кандидата від «Європейської Солідарності»
    Уточнення підтвердило перевагу Михайла Бондаря в 140 голосів

    Михайло Бондар переміг у Бродах

    У 119 окрузі Львівської області впевнену перемогу отримав кандидат у народні депутати від партії «Європейська Солідарність» Михайло Бондар, – про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав народний депутат України, кандидат від партії «Європейська Солідарність» Микола Княжицький.

    На шести дільницях 119 округу 2-3 серпня був здійснений перерахунок голосів окружною виборчою комісією, відповідно до рішення Львівського апеляційного адміністративного суду. Уточнення підтвердило перевагу Михайла Бондаря в 140 голосів, яка була встановлена первинними результатами голосування.

    «Михайло Бондар переміг у Бродах. Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попереднім результатам. Честь і правда завжди перемагають. Навіщо було приймати два абсурдних рішення двох судів незрозуміло. Але все буде добре!» – зазначив Микола Княжицький.

    Перерахунок голосів у 119 окрузі було ініційовано кандидатом від партії «Слуга народу» Орестом Кавецьким і самовисуванцем, представником громадської організації «Слуга народу України», Віталієм Кравчуком. Кандидати звернулися до суду після отримання ними результатів голосування з перемогою Михайла Бондаря в 140 голосів.

    Львівський окружний адміністративний суд і Львівський апеляційний адміністративний суд прийняли рішення про перерахунок голосів, в межах шести дільниць, незважаючи на відсутність порушень, які могли вплинути на результати волевиявлення громадян.

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