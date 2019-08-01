На Львівщині за рішенням суду перерахують голоси на дільницях, де виграв кадидат від Порошенко



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Згідно з опрацьованими протоколами Бондар отримав 15,57% (12 790 голосів), його найближчий конкурент Орест Кавецький від партії «Слуга народу» набрав 15,39% (12 650 голосів)

Суд вирішив перерахувати голоси на шести дільницях

Львівський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про те, що на 6 дільницях 119 округу провести перерахунок голосів виборців, які голосували на виборах до Верховної ради.

Згідно з даними окружних виборчих комісій, на цьому окрузі переміг кандидат у народні депутати, чинний парламентар від «Європейської солідарності» Михайло Бондар. На 140 голосів йому поступився кандидат від партії «Слуга народу» Оресь Кавецький.

Відтак судді Львівського апеляційного адміністративного суду залишили без змін рішення Львівського окружного адміністративного суду від 28 липня цього року.

Михайло Бондар звернувся з апеляцією на рішення суду першої інстанції з вимогою скасувати рішення про перерахунок голосів на шести дільницях.

Тим часом представники партії «Слуга народу» - Орест Кавецький і від громадської організації «Слуга народу України» Віталій Кравчук вимагали, щоб апеляційний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на 40 дільничних виборчих комісіях.

Джерело: Радіо Свобода