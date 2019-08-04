Клімкін заявив, що за кордон може виїхати половина українців



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Павло Клімкін вважає, що через декілька років половина українців буде жити за кордоном

Зараз за кордоном проживають 20 мільйонів українців, зазначив Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що через декілька років половина українців буде проживати не на території України.

Про це Клімкін заявив на зустрічі з ветеранами війни на Донбасі.

«Те, що відбувається зараз, коли мільйони українців постійно чи тимчасово за кордоном, я вважаю, що за декілька років приблизно буде так — половина українців буде тут, а половина українців буде там (за кордоном — ред.)», — сказав він.

За його словами, зараз за кордоном проживають 20 мільйонів українців.

Водночас міністр наголосив, що українські громадяни є найбільшою цінністю країни.

За даними польських прикордонників, у першому півріччі 2019 року громадяни України здійснили майже 5 мільйонів візитів до Польщі, що на 250 тисяч більше, ніж за аналогічний період 2018 року.