У Кам’янець-Подільському зафіксовано дивну декомунізацію (фотофакт)

Комуністичну символіку з постаменту намагалися прибрати ще у 2016 році

У Кам’янці-Подільському місцева влада радянську символіку на постаменті з танком не демонтували, а просто замалювали фарбою. Про дивну «декомунізацію» повідомили на сторінці проєкту Декомунізація у «Facebook».

«Кам’янець-Подільська владо, ви серйозно? Пофарбувати серпи і молоти у біле – це не декомунізація», – йдеться у повідомленні.

Активісти вважають, що демонтувати годилося б не лише головні державні емблеми СРСР, розміщені на постаменті, а й сам танк. Щоправда, з цим на Хмельниччині виникають певні складнощі.

Судячи з фото, вирішили поки що не декомунізовувати на постаменті, навіть фарбою, і гвардійський знак, який був заснований 21 травня 1942 року та припинив своє існування у зв’язку із розпадом СРСР.

Комуністичну символіку з постаменту намагалися прибрати ще у 2016 році. Проте на засіданні виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради тоді «за» рішення «Про демонтаж символів «серп і молот» було віддано лише один голос.

Пам’ятник танкістам 4-ї танкової армії генерал-лейтенанта Дмитра Лелюшенка та 10-го гвардійського Уральського добровольчого танкового корпусу генерал-майора Євтихія Бєлова відкрили 9 травня 1947 року. На постамент підняли Т-34, який на прохання кам’янчан надав Маршал Радянського Союзу Іван Конєв. У спорудженні постаменту брали участь місцеві майстри-каменярі, зокрема, гвардійський знак, серп та молот, написи на камені виконав Владислав Марчевський – відомий кам’янецький довгожитель, який прожив до 105 років, зазначено в інформації kamienec.livejournal.com.

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