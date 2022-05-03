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    У Кам’янець-Подільському зафіксовано дивну декомунізацію (фотофакт)

    У Кам’янець-Подільському зафіксовано дивну декомунізацію (фотофакт)
    фото: Декомунізація. Україна/Facebook

    Комуністичну символіку з постаменту намагалися прибрати ще у 2016 році

    У Кам’янці-Подільському місцева влада радянську символіку на постаменті з танком не демонтували, а просто замалювали фарбою. Про дивну «декомунізацію» повідомили на сторінці проєкту Декомунізація у «Facebook».

    «Кам’янець-Подільська владо, ви серйозно? Пофарбувати серпи і молоти у біле – це не декомунізація», – йдеться у повідомленні.

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    У Кам’янець-Подільському зафіксовано дивну декомунізацію (фотофакт)
    У Кам’янець-Подільському зафіксовано дивну декомунізацію (фотофакт)
    У Кам’янець-Подільському зафіксовано дивну декомунізацію (фотофакт)

    Активісти вважають, що демонтувати годилося б не лише головні державні емблеми СРСР, розміщені на постаменті, а й сам танк. Щоправда, з цим на Хмельниччині виникають певні складнощі.

    Судячи з фото, вирішили поки що не декомунізовувати на постаменті, навіть фарбою, і гвардійський знак, який був заснований 21 травня 1942 року та припинив своє існування у зв’язку із розпадом СРСР.

    Комуністичну символіку з постаменту намагалися прибрати ще у 2016 році. Проте на засіданні виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради тоді «за» рішення «Про демонтаж символів «серп і молот» було віддано лише один голос.

    Пам’ятник танкістам 4-ї танкової армії генерал-лейтенанта Дмитра Лелюшенка та 10-го гвардійського Уральського добровольчого танкового корпусу генерал-майора Євтихія Бєлова відкрили 9 травня 1947 року. На постамент підняли Т-34, який на прохання кам’янчан надав Маршал Радянського Союзу Іван Конєв. У спорудженні постаменту брали участь місцеві майстри-каменярі, зокрема, гвардійський знак, серп та молот, написи на камені виконав Владислав Марчевський – відомий кам’янецький довгожитель, який прожив до 105 років, зазначено в інформації kamienec.livejournal.com.

    Нагадаємо, окупанти притягли до Нової Каховки пам'ятник Леніну.

    Читайте також: Декомунізація: Мінкульт дав роз'яснення з демонтажу пам'ятників
    Теги: росія окупанти декомунізація війна місцева влада активісти Україна СРСР окупація памятник #stoprussia
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    У Кам’янець-Подільському зафіксовано дивну декомунізацію (фотофакт)