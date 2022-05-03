Фейковий «мер» Маріуполя Іващенко розстрілював цивільних – міський голова Бойченко

Бойченко: «Найголовніші колаборанти – це фракція ОПЗЖ на чолі з Іващенком»

Самопроголошений «мер» Маріуполя Костянтин Іващенко власноруч розстрілював цивільних і коригував вогонь РФ. Про це розповів міський голова Вадим Бойченко в ефірі Україна 24.

«Найголовніші колаборанти – це фракція ОПЗЖ на чолі з Іващенком. Він - військовий злочинець, тому що він коригував вогонь, розстрілював евакуаційну колону, розстрілював склади з продовольством, і він себе проголосив мером. Він ходить з цим ватажком з «ДНР». Наші служби працюють, вирок на нього вже чекає», – сказав Бойченко.

Він зазначив, що в списку зрадників є й інші особи, які раніше перебували в окупованому Криму або Росії.

«Намагаються запустити життєдіяльність міста. Їх там теж жорстко, під автоматами, штурмують, щоб вони швидше це робили. Вони не розуміють, що у них зворотного шляху немає. Але це ці ж люди, які в 2014 році ховалися в Криму, в Росії, тоді і зараз у них керівники не помінялися», – зазначив Бойченко.

Він підкреслив, що ці особи – «вороги, колаборанти, це ті люди, які сприяли руйнуванню міста і сприяли вбивству мирного населення».

Нагадаємо, заступниця фейкового голови Маріуполя отримала підозру у держзраді. Також, на Вінниччині росіянин зливав окупантам переміщення ЗСУ