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    Події в Україні

    Фейковий «мер» Маріуполя Іващенко розстрілював цивільних – міський голова Бойченко

    Фейковий «мер» Маріуполя Іващенко розстрілював цивільних – міський голова Бойченко
    фото скріншот відео

    Бойченко: «Найголовніші колаборанти – це фракція ОПЗЖ на чолі з Іващенком»

    Самопроголошений «мер» Маріуполя Костянтин Іващенко власноруч розстрілював цивільних і коригував вогонь РФ. Про це розповів міський голова Вадим Бойченко в ефірі Україна 24.

    «Найголовніші колаборанти – це фракція ОПЗЖ на чолі з Іващенком. Він - військовий злочинець, тому що він коригував вогонь, розстрілював евакуаційну колону, розстрілював склади з продовольством, і він себе проголосив мером. Він ходить з цим ватажком з «ДНР». Наші служби працюють, вирок на нього вже чекає», – сказав Бойченко.

    Він зазначив, що в списку зрадників є й інші особи, які раніше перебували в окупованому Криму або Росії.

    «Намагаються запустити життєдіяльність міста. Їх там теж жорстко, під автоматами, штурмують, щоб вони швидше це робили. Вони не розуміють, що у них зворотного шляху немає. Але це ці ж люди, які в 2014 році ховалися в Криму, в Росії, тоді і зараз у них керівники не помінялися», – зазначив Бойченко.

    Він підкреслив, що ці особи – «вороги, колаборанти, це ті люди, які сприяли руйнуванню міста і сприяли вбивству мирного населення».

    Нагадаємо, заступниця фейкового голови Маріуполя отримала підозру у держзраді. Також, на Вінниччині росіянин зливав окупантам переміщення ЗСУ

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    Фейковий «мер» Маріуполя Іващенко розстрілював цивільних – міський голова Бойченко