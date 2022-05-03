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    Луганщина: ворог штурмує населені пункти цілодобово (відео)

    &nbsp;Ворог за добу обстріляв Сєвєродонецьк вісім разів&nbsp;ворог за добу обстріляв Сєвєродонецьк вісім разів - Луганщина: ворог штурмує населені пункти цілодобово (відео)
     Ворог за добу обстріляв Сєвєродонецьк вісім разів ворог за добу обстріляв Сєвєродонецьк вісім разів
    фото скріншот відео

    З-під обстрілів та завалів вдалося врятувати три людини

    Окупанти безперестанку штурмують Луганську область. П’ять будинків росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку, у Гірській громаді – щонайменше 12. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Однак ми не знаємо скільки точно на цю хвилину. Бо росіяни штурмують населені пункти громади цілодобово. Згоріло 10 будинків в Оріховому, ще два – в Золотому», – додав він.

    За словами Гайдая, ворог за добу обстріляв Сєвєродонецьк вісім разів.

    «Ще минулої ночі пошкоджень зазнали три будинки в старих районах міста. Вже вдень зайнялося складське приміщення та сталося потрапляння ще у дві багатоповерхівки. В одній із квартир снаряд, на щастя, не розірвався. Його вже знешкодили піротехніки», – розповів очільник регіону.

    З-під обстрілів та завалів вдалося врятувати три людини.

    Нагадаємо, учора внаслідок ворожих обстрілів на Луганщині загинуло троє людей, серед поранених малолітня дитина.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Луганщина: ворог штурмує населені пункти цілодобово (відео)