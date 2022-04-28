Декомунізація: Мінкульт дав роз'яснення з демонтажу пам'ятників

Міністерство розробило рекомендації для органів місцевого самоврядування

Міністерство культури та інформаційної політики дало розʼяснення щодо знесення пам’ятників і перейменування назв, повʼязаних з історією й культурою Росії та СРСР. Про це повідомив очільник відомства Олександр Ткаченко у Телеграм.

Також міністерство розробило рекомендації для органів місцевого самоврядування.

«Ключовий момент: очищення публічного простору від маркерів імперських претензій на українські землі повинно супроводжуватися глибшим переосмисленням цієї частини української історичної та культурної спадщини, виробленням на рівні суспільства відповідних наративів. Декомунізація повинна продовжуватися, особливо після вторгнення Росії в Україну», – написав Ткаченко.

Міністр підкреслив, що демонтаж монументів та зміни назв об’єктів топоніміки повинні вирішуватись відповідно до українського законодавства.

«Перш за все, необхідно враховувати й висновки науковців та незалежних експертів щодо історичної та мистецької цінності таких об’єктів і вже доцільності їх назв», – додав Ткаченко.

Якщо ж обʼєкт має відповідний правовий статус, то будуть розглядати варіанти зняття статусу або переміщення об’єкта культурної спадщини.

«Деякі пам‘ятки потребують переосмислення та набуття нового культурного контексту. Деякі – можуть стати експонатами в створенні музеїв пропаганди. На думку МКІП, це те, яким шляхом має йти Україна. Тож закликаю владу на місцях приймати рішення виважено», – зазначив міністр.

Нагадаємо, голова міськради Харкова доручив прибрати згадки про всі російські міста-побратими обласного центру Харківщини та перейменувати деякі вулиці. До слова, у Києві під час демонтажу скульптури під «Аркою дружби» у росіянина відвалилася голова.