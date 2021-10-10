У Карпатах проклали новий турмаршрут на гору Брустурувату

Часова тривалість маршруту – до чотирьох годин, якщо йти з дітьми

У Спаській територіальній громаді реалізували проєкт «Шляхами незвіданих Карпат». У межах ініціативи у тергромаді створено та промарковано новий туристичний маршрут загальною протяжністю понад 12 кілометрів, повідомляє місцеве видання Курс.

Проєкт втілили завдяки перемозі торік в одинадцятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. На його реалізацію спрямовано 250 тисяч гривень: 125 тис. грн виділено з обласного бюджету та ще стільки – з місцевого. Про це розповів голова громади Микола Медвідь.

За його словами, основна мета проєкту полягала у створенні якісної туристичної навігації на території громади. На карту нанесли п’ять об’єктів: церква Преображення Господнього у селі Спас; Церква Собору Пресвятої Богородиці в селі Суходіл; Церква Чуда Архистратига Михаїла (с. Липовиця); Ялинівський камінь та гора Брустурувата.

У їх напрямку встановили п’ять туристично-інформаційних стендів, зробили колірне маркування маршруту.

Як інформує Івано-Франківщина туристична, Ялинівський камінь розташований на вершині гори Ялина, яка є частиною гірського хребта Стінка у Ґорґанському низькогір’ї. Найкоротший маршрут на гору Ялина має протяжність близько 2 км і бере свій початок з околиць села Липовиця.

Висота гори Брустурувата — 1400 м над рівнем моря. Часова тривалість маршруту – до чотирьох годин, якщо йти з дітьми.

Як відзначив Микола Медвідь, вагому допомогу та підтримку громаді у втіленні ініціативи надало управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації.

«Створення нових маршрутів – це можливість запропонувати туристам пізнати нашу громаду. Тут гармонійно поєднується багата культурно-історична спадщина, мальовнича природа та гостинність мешканців бойківського краю. Переконанні, що туристу буде у нас цікаво», – зауважив Микола Медвідь.

До слова, для туристів сезону-2021 відкрито чимало екзотичних залізничних маршрутів у Карпати, як от «Рахів–Одеса» чи «Ворохта–Полтава». Проте найбільша насолода – проїхатися легендарним «раховозом» (карпатським експресом).