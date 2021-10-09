Покровська поминальна субота: що не можна робити

Покровська поминальна субота в 2021 році випадає на 9 жовтня

У цей день люди відвідують церковну службу і моляться Богу за упокій душі покійних

Покровська поминальна субота розташована в церковному календарі перед святом Покрови. В цей день у храмах служать особливу службу. Віруючі традиційно моляться за душі близьких, які померли, в першу чергу це стосується покійних батьків.

Покров відзначається 14 жовтня і в цьому році випадає на четвер, а найближча до нього субота буде 9 жовтня.

Традиції на Покровську батьківську суботу

Покровська субота завжди випадає на останню суботу перед Покровою Пресвятої Богородиці, яку відзначають 14 жовтня.

У цей день люди відвідували церковну службу і молилися Богу за упокій душі покійних.

Після церковної служби йшли на кладовище, щоб прибрати могили родичів. Після цього збиралися за столом для поминальної трапези. Під час застілля заведено було подавати скромні страви, без надмірностей.

Традиційно в цей день готували кутю – головну ритуальну страву, додаючи в неї родзинки, мак і мед. Поминальна кутя вважається символом воскресіння і безсмертя душі.

Покровська субота: що не можна робити

У цей день забороняється:

Влаштовувати на могилах трапези, поминати померлих спиртними напоями, залишати на кладовищі їжу та алкоголь — церква не підтримує такі традиції.

Замовляти панахиду по самогубцям.

Плакати та віддаватися скорботам, так як померлі відійшли в кращий світ до Бога. В поминальні дні неповагою до покійного вважається голосний плач на кладовищі. Є повір'я, що покійний захоче пожалкувати плакальника — він вийде з могили та відвідає його.

Погано відгукуватися про покійних. У батьківський день прийнято згадувати лише добрі справи.

Лаятися, конфліктувати, підвищувати голос і бажати зла оточуючим.

Займатися важкою фізичною працею — краще відкласти складні домашні справи.

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