Мандрівник показав найживописніші залізничні маршрути в Карпатах (фото)

«Кожен пейзажний залізничний міст переповнений камікадзе з айфончиками на витягнутих руках», – Слинько

Для туристів сезону-2021 відкрито чимало екзотичних залізничних маршрутів у Карпати, як от «Рахів–Одеса» чи «Ворохта–Полтава». Проте найбільша насолода – проїхатися легендарним «раховозом» (карпатським експресом). Як отримати задоволення від мандрівки залізницею та куди варто вирушити, пише журналіст і мандрівник Дмитро Слинько.

«Залізниця – найкраще, що є в Карпатах. Зараз сюди ходить нереальна кількість поїздів найекзотичніших маршрутів на зразок «Рахів-Одеса» або «Ворохта-Полтава». Живий і легендарний приміський раховоз. Навіть автолюбителі не можуть утриматися від залізничного селфі. Кожен пейзажний залізничний міст переповнений камікадзе з айфончиками на витягнутих руках», – ділиться враженнями автор.

Інстаграмний лук ви знайдете прямо біля автотраси неподалік від входу на Скелі Довбуша: міст через Прут, що переходить у тунель, зауважує Дмитро Слинько.

«Заодно в кадр потрапить увінчаний хрестом Камінь Довбуша. А от залізничний міст над сувенірним ринком у Яремче не охороняється – переходите собі до водоспаду Пробій по дощечках й бетонних плитках, nobody gives a shit. Стрьомно й гарно», – пише він.

Залізничний пейзаж відкривається і з гори Маковиця, куди витривалі дійдуть пішки, а решта – у рамках «джип-сафарі» на ульянівському «козлі», випущеному 1976 року.

«Дуже раджу покататися на раховозі хоч кілька станцій. Це маршрут-музей: тунелі з віадуками – ще австрійські, дерев’яні лавки – ще радянські, ну а краєвиди карколомні в усі часи», – рекомендує Дмитро Слинько.

Є два варіанти маршрутів із Яремче «туди й назад» – у село Кваси чи Вороненко. «Перший варіант – для ледачих: 2,5 години у Квасах можна провести в ресторації. Другий варіант – для активних: 4,5 години підуть на піший похід від станції Вороненко уздовж кордону При- і Закарпаття на полонину Буковинка й назад. Чудовий варіант для тих, хто вважає піші походи абсолютним злом (як я), але все ж іноді хоче поглянути на світ із висоти», – рекомендує мандрівник.

Ще раховозом можна дістатися до Коломиї, Івано-Франківська та інші місцини. «Карпатськими містечками можна було б мандрувати й більш комфортними потягами дальнього слідування, проте система ціноутворення «Укрзалізниці» така, що купе на чотирьох Яремче-Микуличин (16 км) коштує 1368 грн, тоді як джип-сафарі на Маковицю для чотирьох – 1200 грн. Проте як би там не було – мандруйте Україною!» – радить Дмитро Слинько.

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