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У Карпатах вдарив сильний мороз, гори огорнув туман (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Карпатах вдарив сильний мороз, гори огорнув туман (фото)
У Карпатах вдарив мороз до -11
фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

Рятувальники показали фото гори Піп Іван

У Карпатах у суботу, 25 листопада, спостерігається морозна погода. Гори вкрив сніг і сильний туман. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Станом на 08:20 на горі Піп Іван було хмарно й туманно. Видимість знизилася до 50 метрів. Вітер був південно-західний зі швидкістю 9 м/с.

Температура повітря, за повідомлення рятувальників, була на рівні -11 градусів.

Нагадаємо, що через негоду 27 листопада буде обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до столиці.

Як повідомлялося, 26-27 листопада на Київщині спостерігатимуться складні погодні умови. Очікуються сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, у південних та східних районах області до 50 см. А також посилення вітру до 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с. Крім того, синоптики попереджают про хуртовини, снігові замети та ожеледицю на дорогах.

До слова, синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.

Читайте також: Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада
Теги: Карпати (гори) погода прогноз погоди

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