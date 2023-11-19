Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада

Протягом дня температура в більшості областей становитиме від 2° морозу до 3° тепла

У неділю, 19 листопада, у низці областей пройде дощ і мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На території України буде хмарно з проясненнями. Вночі у південних областях, на півдні Одещини та в Криму пройдуть значні дощі. Протягом дня у більшості південних, центральних та східних областей очікується помірний дощ і мокрий сніг. У Карпатах та на Прикарпатті вночі прогнозують невеликий сніг. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с, а на Одещині вночі та вранці – до 25-27 м/с. У цих областях оголошено жовтий рівень небезпеки.

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Температура повітря вночі переважно коливатиметься від 0° до 5° морозу. Протягом дня температура в більшості областей становитиме від 2° морозу до 3° тепла. У південних областях стовпчики термометрів покажуть 1-6° тепла, в Криму – 5-10° тепла. На Закарпатті очікується до 5° тепла.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 7-12 м/с.

Уночі температура в Київській області від 0° до 5° морозу, вдень – від 2° морозу до 3° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу вночі та близько 0° вдень.