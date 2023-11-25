Дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 листопада

У регіонах у суботу буде хмарно з проясненнями

У суботу, 25 листопада, в Україні очікуються дощі та мокрий сніг. Вночі місцями буде мороз. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В регіонах у суботу буде хмарно з проясненнями. На південному узбережжі очікується дощ. Удень у західних областях та в Карпатах можливий невеликий сніг. У східних і Дніпропетровській областях дощ із мокрим снігом. На решті території країни опадів не прогнозують. У південній частині країни місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Температура повітря в Україні коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. Удень у центрі та на сході країни очікується прогрів до +1-6°. У південних областях буде тепліше: вночі +1-6°, а вдень +4-9°.

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На Київщині буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Швидкість південно-західного вітру становитиме 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря протягом дня буде від 3° морозу до 2° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу, а вдень 0-2° тепла.