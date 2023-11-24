Естонська розвідка назвала цілі ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Основними цілями українських сил у регіоні є контроль над районами на лівому березі Дніпра і відтіснення російських підрозділів на південь

Збройні сили України розвернули плацдарм на лівому березі Дніпра, щоб відтіснити російські сили і зменшити обстріли Херсона. Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

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Ситуація на українському фронті за останній тиждень в основному залишається без змін.

Загалом інтенсивність бойових дій зменшилася, окрім району Авдіївки, де зафіксовано збільшення кількості атак з боку Російської Федерації.

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«За словами естонських експертів, причини зниження бойової активності пов'язані переважно зі змінами погоди», – йдеться у повідомленні.

На південному фронті українські збройні формування успішно утримали новоздобуті території, зокрема, на східному березі річки Дніпро.

Голова естонської розвідки Антс Ківісельг зазначає, що двома основними цілями українських сил у регіоні є контроль над районами на лівому березі Дніпра і відтіснення російських підрозділів на південь, тим самим рятуючи місто Херсон від російського вогню із закритих позицій.

«На даний момент я не бачу і не вірю, що армії Російської Федерації вдасться відкинути українські частини за річку. І якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців», – сказав глава розвідцентру сил оборони.

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Естонський полковник у відставці Ханнес Тоомсалу розповів, що погода також позначається і на можливості використання безпілотних літальних апаратів російської армії.

Видання додало, що навряд чи Росія доб'ється оперативного прориву в Україні найближчими тижнями. Однак із приходом зимових холодів імовірність атак армії РФ на критично важливу інфраструктуру України продовжує зростати.

Нагадаємо, триває 639-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.