У Києві очікується сильний снігопад: які обмеження буде запроваджено

26-27 листопада прогнозують в Києві сильні снігопади й ожеледицю

У понеділок, 27 листопада, буде обмежено в’їзд великогабаритного транспорту в Київ. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Синоптики 26-27 листопада прогнозують в Києві сильні снігопади й ожеледицю. Зокрема, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікується значний приріст снігового покриву та посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах – ожеледиця.

«Звертаюся до водіїв і пішоходів зважати на погодні умови і бути максимально обережними на дорогах. Без нагальної потреби не виїжджайте в місто приватним авто. Скористайтеся громадським транспортом. А якщо виїхали автівкою, – не паркуйте її вздовж узбіччя доріг і на тротуарах. Це заважає роботі снігоприбиральної техніки», – зазначив Кличко.

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Міський голова додав, що цього сезону в Києві на дорогах, мостах і тротуарах боротимуться з ожеледицею і прибиратимуть сніг 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки «Київавтодору». Загалом заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску.

Нагадаємо, 26-27 листопада на Київщині спостерігатимуться складні погодні умови. Очікуються сильні снігопади, приріст снігового покриву 20-30 см, у південних та східних районах області до 50 см. А також посилення вітру до 17-22 м/с, місцями по області 25 м/с. Крім того, синоптики попереджают про хуртовини, снігові замети та ожеледицю на дорогах.