У Херсоні відновили електропостачання
Місто заживлено на 75%
У Херсоні відновили електропостачання. Про це у Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
«У Херсоні відновлено електропостачання. Електромережі, що вийшли з ладу через ворожий обстріл, знову підключені до струму», – повідомив Янушевич.
За його даними, наразі 75% міста завдяки роботі енергетиків знову зі світлом.
Нагадаємо, унаслідок обстрілу з боку російських загарбників у Херсоні пошкоджено електромережі, місто залишилося без світла.
Також Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.
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