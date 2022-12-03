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У Херсоні відновили електропостачання

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Херсоні відновили електропостачання
Напередодні окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого місто залишилось без електроенергії
фото з відкритих джерел

Місто заживлено на 75%

 

У Херсоні відновили електропостачання. Про це у Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«У Херсоні відновлено електропостачання. Електромережі, що вийшли з ладу через ворожий обстріл, знову підключені до струму», – повідомив Янушевич.

За його даними, наразі 75% міста завдяки роботі енергетиків знову зі світлом.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу з боку російських загарбників у Херсоні пошкоджено електромережі, місто залишилося без світла. 

Також Національна енергетична компанія «Укренерго» планує подати позов проти Росії щодо відшкодування збитків.

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Теги: обстріл Херсон електроенергія

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