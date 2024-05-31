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У Києві пройшло прощання із засновником «Інтерфакс-Україна» Олександром Мартиненком (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві пройшло прощання із засновником «Інтерфакс-Україна» Олександром Мартиненком (фото)
Прощання із заслуженим журналістом Олександром Мартиненком відбулося на Байковому кладовищі у Києві
фото: Ян Доброносов/Facebook

Олександр Мартиненко пішов із життя 28 травня у віці 63 років

Сьогодні, 31 травня, на Байковому кладовищі в Києві відбулося церемонія прощання із засновником і керівником інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» Олександром Мартиненком. Відповідні фото опублікував фотокореспондент Ян Доброносов. 

У Києві пройшло прощання із засновником «Інтерфакс-Україна» Олександром Мартиненком (фото) фото 1

На церемонію прощання із Мартиненком прийшли його рідні, друзі, колеги та політики.

На прощання із колегою прийшла журналістка Юлія Мостова
На прощання із колегою прийшла журналістка Юлія Мостова

Зокрема серед присутніх було помічено заступницю голови Верховної Ради Олену Кондратюк, журналістку Юлію Мостову, голову політичної партії «ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, українського продюсера і телевізійного менеджера Олександра Богуцького. 

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк та телевізійний продюсер Олександр Богуцький
Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк та телевізійний продюсер Олександр Богуцький

«Попрощалися з Олександром Мартиненком. Великою Людиною, яка присвятила своє життя великій Справі. Світла памʼять!» – написала Тимошенко у Facebook.

Юлія Тимошенко висловила співчуття рідними заслуженого журналіста
Юлія Тимошенко висловила співчуття рідними заслуженого журналіста
Серед присутніх на похороні був помічений колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
Серед присутніх на похороні був помічений колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Нагадаємо, Олександр Мартиненко пішов із життя 28 травня у віці 63 років.

Мартиненко з 2003 був генеральним директором та кінцевим бенефіціаром «Інтерфакс-Україна».

Окрім того, Мартиненко був секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України (2001–2002) та членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002–2003).

Також Мартиненко був заслуженим журналістом України там мав орден «За заслуги» III ступеня й орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.

Читайте також: Олександр Мартиненко: Перед виборами всі політики повинні поклястися на крові, що визнають їх результати 
Теги: похорон

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