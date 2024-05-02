У родині Андрія Білецького сталося горе

«Останні два місяці Олена Анатоліївна жила на силі волі, щоб ще раз побачитися із сином», – розповіла Тетяна Даниленко

У родині засновника та першого командира полку «Азов» сталося горе. Від тяжкої хвороби померла його мама, Олена Анатоліївна. Про це повідомила кохана Білецького, журналістка Тетяна Даниленко.

Журналістка розповіла, що Олена Анатоліївна була найсильнішою і найбільш вольовою жінкою з усіх, кого вона знає.

Батьки Андрія Білецького інженери електронно-обчислювальних машин, спортсмени. «Баскетболістка і легкоатлет. У 90-их на заводах припинили платити і щоб прогодувати сімʼю, Олена Анатоліївна пішла в бізнес. Останній з яких – піцерію – продала, коли режим Януковича кинув Андрія за ґрати. Мама Білецького ходила на всі суди над харківськими націоналістами і зібрала цілий жорсткий диск процесуальних порушень, які вказували на те, що справа над «Патріотом України» була замовною і політично мотивованою», – розповіла Даниленко.

Батьки Андрія Білецького

Перший день вторгнення Олена Анатоліївна зустріла на операційному столі – перед війною їй діагностували рак. Вийшовши з наркозу, дізналася, що син воює проти ударного угрупування росіян на Київщині і створює з нуля новий підрозділ.

Як патріотка Харкова Олена Анатоліївна хотіла лікуватися тільки там: «Не хочу, щоб мій син думав, де на це взяти гроші, нехай ліпше шукає на хлопців». Проте рідним вдалося вмовити її лікуватися у Києві.

«У перші місяці вторгнення, коли припинилася вся логістика, в її клініці почали закінчуватися медикаменти, їжа, медтехніка… Лікарі та персонал реально жили біля пацієнтів. Олена Анатоліївна настільки з ними здружилася, що лікарі приїхали до неї на похорон», – розповіла Даниленко.

Журналістка каже, що останні два місяці мама Білецького «жила на силі волі, щоб ще раз побачитися із сином». «Останні години вона трималася, щоб не померти на його очах. Олена Анатоліївна зробила все від себе залежне, щоб перемогти хворобу. Лікарі також зробили можливе й неможливе. Рак фактично було подолано, але сил на життя не лишилося», – додала Даниленко.

Олена Анатоліївна Білецька фото Facebook Тетяни Даниленко

Нагадаємо, сину Андрія Білецького та журналістки Тетяни Даниленко виповнилось два роки.

Раніше засновник «Азова» розповів про тактику, яку ЗСУ перейняли у «вагнерівців». «Вагнерівці» в Сирії взяли за основу ІДІЛівську систему оборони, яка є вкрай ефективною, і яку тепер використовують українські військові.

Нагадаємо, 29 квітня помер екстренер збірної України з футболу Михайло Фоменко. Фоменко протягом кар’єри футболіста грав за «Зорю» та «Динамо». У складі киян тричі ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, у 1975-му брав Кубок володарів Кубка УЄФА та Суперкубок УЄФА. Зі збірною СРСР був срібним призером Євро-1972, бронзовим призером Олімпіади-1976.

Тренував низку клубів та збірні. У 1993-му привів «Динамо» до першого чемпіонства України, тоді ж виграв Кубок України, у 2001-му виводив київський ЦСКА у фінал Кубка України.

Очолював збірну України з 2012 по 2016 рік, виводив команду на Євро-2016. Після участі в турнірі завершив кар’єру.