Іран не запросив Путіна на похорон Раїсі: Кремль знайшов причину

Похорон Раїсі та осіб, які його супроводжували, відбудеться 21 травня в місті Тебріз

Тегеран не запрошував російських офіційних осіб на прощання з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Як зазначив Пєсков, Іран не запросив російського диктатора Володимира Путіна, адже «традиції країни не передбачають міжнародної присутності на похороні».

«Традиції похорону не передбачають якихось таких за участю міжнародних представників церемоній. Тому теж ніякої інформації щодо цього від наших іранських друзів ми не маємо», – заявив він.

За даними проурядового агентства Mehr News, похорон Раїсі та осіб, які його супроводжували, відбудеться 21 травня в місті Тебріз.

Нагадаємо, уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота.

Внаслідок загибелі Ібрагіма Раїсі виконуватиме обов'язки президента Ірану перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер. Відповідно до конституції держави впродовж 50 днів мають відбутися позачергові президентські вибори.

Як повідомлялося, президент Ірану Ібрахім Раїсі та глава МЗС ісламської республіки Хосейн Амір Абдоллахіян летіли гвинтокрилом Bell 212. Саме це повітряне судно, вироблене в США, розбилося на північному заході Ірану неподалік кордону з Азербайджаном.

Згодом Ізраїль непублічно заявив про непричетність країни до події з гелікоптером президента Ірану Ібрахіма Раїсі 19 травня.

Зазначимо, що чотири роки чотири місяці тому Іран збив український лайнер. Тоді загинули всі 176 людей на його борту, серед яких були громадяни шести країн – Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. У тому числі український екіпаж із дев'ятьох людей.

До слова, у 2023 році Іран засудив десяток військових, але навіть не надав їх імен Україні. Україна і інші країні звернулися у Міжнародний суд, аби Іран визнав вину і сплати справедливу компенсацію за збиття українського лайнера.