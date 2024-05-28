Помер засновник і голова агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко

Мартиненко був членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Мартиненко з 2003 був генеральним директором та кінцевим бенефіціаром «Інтерфакс-Україна»

Засновник та голова «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко пішов з життя на 64 році життя. Про його смерть повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

«Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Олександр Мартиненко народився 22 серпня 1960 року у місті Харкові. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету.

Працював молодшим науковим співробітником кафедри планування народного господарства Харківського держуніверситету (1987–1990), кореспондентом, редактором відділу газети «Орієнтир Діп» (1990–1992), головним редактором агентства «Харків-новини» (1992), президентом агентства «Інтерфакс-Україна» (1992–1998), заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998–2001).

Мартиненко з 2003 був генеральним директором та кінцевим бенефіціаром «Інтерфакс-Україна».

Окрім того, Мартиненко був секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України (2001–2002) та членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002–2003).

Також Мартиненко був заслуженим журналістом України там мав орден «За заслуги» III ступеня й орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня.