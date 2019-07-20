У Києві сьогодні пройде акція до третьої річниці вбивства журналіста Павла Шеремета



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20 липня 2016 року у центрі Києва було вбито Павла Шеремета - ЗМІ

Акція відбудеться на місці загибелі журналіста Павла Шеремета на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького

У Києві сьогодні, 20 липня, на місці загибелі журналіста Павла Шеремета на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького відбудеться акція «Хто вбив Павла? Три роки без відповіді».

Відповідний анонс оприлюднило у Facebook видання «Українська правда», яке є організатором заходу і де працював Шеремет.

«20 липня 2016 року у центрі Києва було вбито нашого колегу та друга Павла Шеремета. І президент, і міністр внутрішніх справ, і голова Національної поліції називали розкриття цього злочину справою честі. Через три роки ми так і не знаємо ані імена виконавців, ані замовників вбивства. 20 липня ми згадуємо свого колегу та вимагаємо звіту правоохоронців щодо розслідування цього злочину», - йдеться у повідомленні.

Після акції організатори запрошують всіх охочих на перегляд журналістського фільму-розслідування «Вбивство Павла» до кінотеатру «Ліра».

Як зазначається, акція розпочинається о 8:00.

Також акція до третьої річниці вбивства Шеремета пройде на Північному цвинтарі під Мінськом.

«20 липня минає три роки, як з нами немає Павла Шеремета. Сміливого репортера і автора, харизматичного ведучого, досвідченого керівника, редактора і вчителя. Чи дізнаємося ми правду про вбивство? Невідомо. Але пам'ять про Павла будемо зберігати вічно», - повідомляє ГО «Білоруська асоціація журналістів».

Акція розпочнеться о 12:00 біля могили Шеремета.

Раніше повідомлялося, що Комітет захисту журналістів закликав президента України Володимира Зеленського притягнути винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, включно з організаторами, до відповідальності.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомлялося, правоохоронці досі не мають значних зрушень у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

У листопаді 2018 року генпрокурор Юрій Луценко визнав, що у справі Шеремета немає результату.