У київських ТРЦ стало на 39% менше відвідувачів: у чому причина

На початку 2023 року відвідуваність трохи збільшилася, але вона все ще на 28% нижча, ніж була до війни

У 2022 році відвідуваність у столичних торговельно-розважальних центрах впала до 316 осіб на 1000 квадратних метрів площі. Про це повідомляє Forbes із посиланням на дані Української торгової гільдії (UTG).

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Зазначається, що найбільше відвідуваність ТРЦ впала у першому кварталі 2022-го. Тоді показник становив 291 людину на 1000 кв. м загальної площі, що стало рекордним мінімумом. Одна з причин – у перші місяці війни обʼєкти були закритими, але після витіснення російських військ із Київської області поступово відновили роботу.

Так, River Mall запустився у квітні, Lavina Mall – у травні, в червні запрацював навіть частково зруйнований від обстрілів Retroville, а 22 листопада роботу відновила Ocean Plaza.

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Протягом 2022-го року відвідуваність ТРЦ збільшувалась і на початку 2023-го вже досягла 362 людини на 1000 кв. м, але вона все одно на 28% нижча, ніж була до війни.

Так, у регіональних ТРЦ відвідуваність у середньому за рік впала на 50%, а у ТРЦ окружного формату – на 32%.

Кількість відвідувачів у ТРЦ Києва падала ще під час пандемії Covid-19. Тоді за підсумками 2020-2021 років 44% населення стали рідше відвідувати торгові обʼєкти, а середньоринковий показник відвідуваності до початку 2022 року знизився з 687 людей до 506 на 1000 кв. м.

Нагадаємо, що впритул до повномасштабного наступу Росії на Україну прибутки київського торгово-розважального центру Ocean Plaza, через ланцюжок різних компаній, йшли на фінансування російського військово-промислового комплексу.

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