Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Землетруси у Туреччині, церква із новим календарем. Головне за 6 лютого

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Землетруси у Туреччині, церква із новим календарем. Головне за 6 лютого
У Туреччині зберігається можливість повторних землетрусів найближчим часом
фото:www.haberturk.com

Число жертв землетрусу в Туреччині досягло 1651 чоловік, не менше 11 119 осіб отримали поранення

Потужні землетруси у Туреччині, українська церква переходить на новий календар, Україна отримає нового голову СБУ, а депутата Ігора Абрамовича позбавлено мандату.  Ці та інші події 6 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Землетруси в Туреччині: загинуло понад тисячу людей

Два руйнівні землетруси у Туреччині сталися 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані. Кількість жертв внаслідок землетрусів станом на вечір зросла до 1651. У країні оголошено семиденний національний траур. Жителі багатьох провінцій Туреччини утворили у понеділок довгі черги для здачі крові на потреби співвітчизників із зони лиха. Також відкрили «повітряний коридор допомоги» в зону руйнівного землетрусу.

Міністерство закордонних справ України наразі не має інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині.

У Раді зареєстровано законопроєкт про призначення Малюка на посаду голови СБУ

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови про призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України. Відповідний проєкт подав президент України Володимир Зеленський. Згодом комітет Ради схвалив кандидатуру очільника СБУ

Парламент позбавив мандата депутата ОПЗЖ Абрамовича

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні позбавила мандата колишнього члена «Опозиційної платформи – За життя» Ігора Абрамовича. Відповідне рішення підтримали 317 народних обранців

Рада скасувала мита на ввезення безпілотників, тепловізорів і рацій: деталі

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкти №8360 та №8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій.

Рада визнала ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією: що це значить

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада схвалила постанову про визнання ПВК «Вагнера» міжнародною злочинною організацією.Постанову підтримали 333 народних депутати

Історичне рішення. Українська церква переходить на новий календар

З 1 вересня 2023 року Греко-Католицька церква в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії.

Нагадаємо, триває 348 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Теги: церква звільнення стиль населення землетрус чоловік президент Херсон Україна Володимир Зеленський Генштаб Верховна Рада ПВК Вагнера

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У зону лиха вирушив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар
У Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим
Сьогодні, 15:16
Постраждалих рятують після землетрусу у Туреччині
Дітей витягують із-під завалів. Кадри рятувальної операції в Туреччині
Сьогодні, 14:34
Кількість жертв землетрусу у Туреччині зростає
Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла: оприлюднено нові подробиці
Сьогодні, 18:37

Події в Україні

Клименко розповів, коли завершиться розслідування катастрофи у Броварах
Клименко розповів, коли завершиться розслідування катастрофи у Броварах
Землетруси у Туреччині, церква із новим календарем. Головне за 6 лютого
Землетруси у Туреччині, церква із новим календарем. Головне за 6 лютого
В Україні націоналізовано активи російських олігархів: названо підприємства
В Україні націоналізовано активи російських олігархів: названо підприємства
На Херсонщині росіяни заманюють на війну школярів – Генштаб
На Херсонщині росіяни заманюють на війну школярів – Генштаб
Історичне рішення. Українська церква переходить на новий календар
Історичне рішення. Українська церква переходить на новий календар
Снайпер застрелив останню жительку: росіяни повністю знищили селище на Донбасі (відео)
Снайпер застрелив останню жительку: росіяни повністю знищили селище на Донбасі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
43K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
36K
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
19K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
17K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
Сьогодні, 21:33
В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони
Сьогодні, 21:25
«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Сьогодні, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Сьогодні, 16:04
У Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим
Сьогодні, 15:16
Парламент позбавив мандата депутата ОПЗЖ Абрамовича
Сьогодні, 15:05

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту