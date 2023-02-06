Землетруси у Туреччині, церква із новим календарем. Головне за 6 лютого

Число жертв землетрусу в Туреччині досягло 1651 чоловік, не менше 11 119 осіб отримали поранення

Потужні землетруси у Туреччині, українська церква переходить на новий календар, Україна отримає нового голову СБУ, а депутата Ігора Абрамовича позбавлено мандату. Ці та інші події 6 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Землетруси в Туреччині: загинуло понад тисячу людей

Два руйнівні землетруси у Туреччині сталися 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані. Кількість жертв внаслідок землетрусів станом на вечір зросла до 1651. У країні оголошено семиденний національний траур. Жителі багатьох провінцій Туреччини утворили у понеділок довгі черги для здачі крові на потреби співвітчизників із зони лиха. Також відкрили «повітряний коридор допомоги» в зону руйнівного землетрусу.

Міністерство закордонних справ України наразі не має інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині.

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У Раді зареєстровано законопроєкт про призначення Малюка на посаду голови СБУ

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови про призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України. Відповідний проєкт подав президент України Володимир Зеленський. Згодом комітет Ради схвалив кандидатуру очільника СБУ

Парламент позбавив мандата депутата ОПЗЖ Абрамовича

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні позбавила мандата колишнього члена «Опозиційної платформи – За життя» Ігора Абрамовича. Відповідне рішення підтримали 317 народних обранців

Рада скасувала мита на ввезення безпілотників, тепловізорів і рацій: деталі

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкти №8360 та №8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій.

Рада визнала ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією: що це значить

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада схвалила постанову про визнання ПВК «Вагнера» міжнародною злочинною організацією.Постанову підтримали 333 народних депутати

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Історичне рішення. Українська церква переходить на новий календар

З 1 вересня 2023 року Греко-Католицька церква в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії.

Нагадаємо, триває 348 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.