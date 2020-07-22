У Конституційному суді нардепи оскаржили постанову про скорочення районів в Україні



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17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових

У Конституційному суді України народні депутати оскаржили постанову про скорочення районів з 490 до 136. Про це у своєму Телеграм-каналі написав народний депутат Олексій Гончаренко.

«Підписав подання до Конституційного суду з вимогою скасувати новий перелік районів», - написав нардеп.

За словами Гончаренко, «17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових, але згідно з Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на першому етапі спочатку передбачалося законодавче врегулювання нової системи адміністративно-територіального устрою і лише після цього моделювання адміністративно-територіальних одиниць».

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада «перекроїла» Україну.

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