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    Шмигаль представив нову очільницю Антимонопольного комітету

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    Ольга Піщанська очолила АМКУ&nbsp; - Шмигаль представив нову очільницю Антимонопольного комітету
    Ольга Піщанська очолила АМКУ 
    Фото: Кабмін

    Раніше Піщанська була першим заступником голови АМКУ

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 21 липня, представив колективу Антимонопольного комітету України нову очільницю Ольгу Піщанську.

    Про це повідомляє у середу Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

    Глава уряду зазначив, що за 20 років Україна суттєво просунулась у розвитку антимонопольної сфери, і треба продовжувати рух уперед.

    «Держава повинна говорити не про боротьбу з бізнесом, а лише про боротьбу зі зловживанням монопольним становищем. Це підхід цивілізованих країн, і ми маємо використовувати його по всіх напрямках», - відзначив Шмигаль.

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    Шмигаль представив нову очільницю Антимонопольного комітету
    Шмигаль представив нову очільницю Антимонопольного комітету
    Шмигаль представив нову очільницю Антимонопольного комітету

    Прем’єр-міністр висловив підтримку новому керівництву та працівникам АМКУ та заявив про готовість уряду ефективно співпрацювати задля реалізації спільного бачення розвитку держави.

    Як повідомлялося, Верховна Рада 16 липня призначила Ольгу Піщанську на посаду голови Антимонопольного комітету України. До цього Піщанська була першим заступником голови АМКУ.

    Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України.

    З 6 липня перша заступниця голови Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська почала виконувати обов'язки голови АМКУ.

    15 липня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету.

     

    Верховна Рада Антимонопольний комітет Денис Шмигаль
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