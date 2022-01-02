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    У Кривому Розі чоловік виліз на новорічну ялинку і не міг злізти (відео)

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    Видерся на ялинку і не міг злізти: у Кривому Розі чоловік оригінально зустрів Новий рік - У Кривому Розі чоловік виліз на новорічну ялинку і не міг злізти (відео)
    Видерся на ялинку і не міг злізти: у Кривому Розі чоловік оригінально зустрів Новий рік
    фото: one.kr.ua

    Від допомоги рятувальників чоловік відмовився

    У Кривому Розі місцевий мешканець виліз на новорічну ялинку, повідомляє місцеве видання «Перший міський» з посиланням на дані рятувальників Криворізького району.

    Курйозний випадок у Кривому Розі трапився на проспекті Перемоги, біля будинку №11.

    За відомостями видання, рятувальникам о 01:40 повідомили, що чоловік заліз на новорічну ялинку, не може спуститися, і йому необхідна допомога.

    Коли рятувальники приїхали, чоловік не захотів, щоб йому допомагали. Місцевий мешканець сам зліз зі святкового дерева.

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    Допис, поширений HKR (@hyevuy.k.r)

    Відповідне відео з´явилось в мережі, на якому зазнято, як чоловік «запалював« у Кривому Розі на новорічній ялинці. Зокрема, видно, що чоловік майже лежав на гірляндах.

    Нагадаємо, головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Як зазначає Europe Best Destinations, київська ялинка опинилася на 13 місці у списку.

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    Теги: Кривий Ріг рятувальники ялинка
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    У Кривому Розі чоловік виліз на новорічну ялинку і не міг злізти (відео)