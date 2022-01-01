В Одесі продавці залишили на вулицях сотні непроданих ялинок (фото)

Хто не встиг встановити ялинку до Нового року, тепер може вибрати будь-яку та абсолютно безкоштовно

В Одесі 1 січня на вулиці помітили покинуті ялинки. Непродані новорічні дерева залишили просто на місці колишніх ялинкових базарів. Хто не встиг встановити ялинку до Нового року, тепер може вибрати будь-яку та абсолютно безкоштовно.

Замість того, що здати новорічних красунь у спеціальні пункти збору, продавці не вигадали нічого кращого за те, щоб просто кинути їх на тротуарах, де продавали.

На недбайливих бізнесменів поскаржився директор ЖКС «Хмельницький» Олександр Новицький. «Вранці 1 січня завжди сумно бачити непродані новорічні дерева... Вивозимо у промислових масштабах», – заявив чиновник.

Прикра ситуація склалася навіть попри те, що у мерії попереджали, що з 1 січня запрацюють майданчики для збирання новорічних ялинок. Загалом їх понад 10 по всій Одесі. Після обіду покинуті ялинки таки почали вивозити на пункти збору.

Зазначимо, головна новорічна ялинка Одеси, яку традиційно встановили на Думській площі, коштувала бюджету міста 2 млн 630 тис.

У місті Доброслав Одеської області встановили креативну ялинку з монет. Вона потрапила до Рекордів України.

Нагадаємо, головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Як зазначає Europe Best Destinations, київська ялинка опинилася на 13 місці у списку.

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