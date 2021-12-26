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    В Австрії хлопчик необережно запалив бенгальський вогник біля ялинки: згоріло два будинки

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    Іскри вогника поширилися швидко поширилися на ялинку і спровокували пожежу - В Австрії хлопчик необережно запалив бенгальський вогник біля ялинки: згоріло два будинки
    Іскри вогника поширилися швидко поширилися на ялинку і спровокували пожежу
    фото з відкритих джерел

    Полум'я стрімко поширилося на ялинку і захопило весь будинок

    23 грудня в австрійському місті Фельдкірх сталася пожежа, внаслідок якої згоріло два будинки, повідомляє газета Kronen Zeitung.

    Інцидент стався увечері. 11-річний хлопчик запалив бенгальський вогонь, від нього спалахнула ялинка і весь будинок.

    Полум'я поширилося на сусідній будинок. vorarlberg.ORF.at зазначає, що йдеться про дуплекс – спарений будинок, розрахований на проживання двох сімей. Пожежу гасило 140 рятувальників на 17 автомобілях.

    Вогонь змогли загасити лише наступного дня, але обидва будинки непридатні для проживання у них. Постраждалих немає, всім мешканцям удалося врятуватися.

    Як повідомлялося, в ніч на п’ятницю, 24 грудня, сталася пожежа у багатоповерхівці на вул. Оноре Де Бальзака, 14 у Деснянському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали дев'ять мешканців будинку.

    23 грудня сталася пожежа у квартирі житлового будинку на пр. Свободи, 3 в Подільському району столиці. У ході гасіння пожежі врятовано власника квартири, чоловіка, 1972 року народження. Чоловік отримав опіки обличчя та намагався самостійно вийти на вулицю. Рятувальники передали постраждалого медикам, однак від госпіталізації він відмовився.

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    Теги: Австрія пожежа рятувальники Twitter ялинка будинок
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    В Австрії хлопчик необережно запалив бенгальський вогник біля ялинки: згоріло два будинки