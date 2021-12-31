Головна ялинка України потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі (фото)
Українська новорічна ялинка знаходиться у рейтингу між ялинками з Польщі та Італії
Головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Як зазначає Europe Best Destinations, київська ялинка опинилася на 13 місці у списку.
Українська новорічна ялинка знаходиться у рейтингу між ялинками з Польщі та Італії.
На сайті зазначили, що київську ялинку прикрашено десятками кілометрів гірлянд. А саме місто – гарне місце для поїздки на різдвяні та новорічні свята. У виданні наголосили, що у столиці України працюють різдвяні ярмарки у різних місцях.
Проте перше місце серед європейських ялинок посіло новорічне дерево на мальтійському острові Гоцо.
На другому місці ялинка зі Страсбурга.
На третьому – з Лісабона.
Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.
Наголошуємо, що у столиці триває заборона на використання піротехнічних засобів. Організатори всіх заходів мають неухильно виконувати це рішення.
Зазначимо, що відвідувачі та організатори масових заходів у період карантину мають дотримуватися низки правил.
Киян та гостей міста закликають під час святкувань не забувати про масковий режим, фізичну дистанцію, а також обробляти руки антисептиками.
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