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    Головна ялинка України потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі (фото)

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    Головна ялинка України на Софійській площі&nbsp;в Києві - Головна ялинка України потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі (фото)
    Головна ялинка України на Софійській площі в Києві
    фото: europeanbestdestinations.

    Українська новорічна ялинка знаходиться у рейтингу між ялинками з Польщі та Італії

    Головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи. Як зазначає Europe Best Destinations, київська ялинка опинилася на 13 місці у списку.

    Українська новорічна ялинка знаходиться у рейтингу між ялинками з Польщі та Італії.

    На сайті зазначили, що київську ялинку прикрашено десятками кілометрів гірлянд. А саме місто – гарне місце для поїздки на різдвяні та новорічні свята. У виданні наголосили, що у столиці України працюють різдвяні ярмарки у різних місцях.

    Проте перше місце серед європейських ялинок посіло новорічне дерево на мальтійському острові Гоцо.

    Ялинка на острові Гоцо, фото: europeanbestdestinations.
    Ялинка на острові Гоцо, фото: europeanbestdestinations.

    На другому місці ялинка зі Страсбурга.

    Ялинка у Страсбурзі, фото: europeanbestdestinations
    Ялинка у Страсбурзі, фото: europeanbestdestinations

    На третьому – з Лісабона.

    Лісабонська ялинка, фото: europeanbestdestinations
    Лісабонська ялинка, фото: europeanbestdestinations

    Нагадаємо, що у ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

    Наголошуємо, що у столиці триває заборона на використання піротехнічних засобів. Організатори всіх заходів мають неухильно виконувати це рішення.

    Зазначимо, що відвідувачі та організатори масових заходів у період карантину мають дотримуватися низки правил.

    Киян та гостей міста закликають під час святкувань не забувати про масковий режим, фізичну дистанцію, а також обробляти руки антисептиками.

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    Теги: Київ Європа новорічні свята ялинка
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    Головна ялинка України потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі (фото)