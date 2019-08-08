Чи звільнить Володимир Зеленський найчеснішого міністра в історії України?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Уляна Супрун

Уляна Супрун як міністр найбільше потрібна саме Володимиру Зеленському

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У меня нет селфи с Ulana Suprun. И может быть, это единственное селфи, об отсутствии которого я жалею. Уляна Супрун Уникальна. Как говорят украинские чиновники старой закалки, крепкие хозяйственники, друзья Медведчука, а также Генадий Москаль – она Ебану..я. И это лучший комплимент, который они могут ей сделать. Потому что она другая. Она не такая как они. Они ее не понимают. И не могут с ней договорится. И если украинцы и хотят себе новое лицо – то это должно было бы быть лицо Уляны Супрун. Настоящее новое лицо, а не маска. И Украине нужны Ебану..е. В хорошем смысле этого слова.

У Уляны все по-настоящему. Потому что она не идет на компромиссы. Разрушая уютный комфортный мир украинского чиновничества. Она показывает, что можно давать результаты и не договариваться с решалами. Она показывает, что можно уменьшить стоимость гос закупок на 40%. Она показывает, что если деньги ходят за пациентами, а не за глав врачами, то этих денег на пациентов становится гораздо больше. И не беда, что у глав врачей их становится меньше, потому что в результате, внезапно, больше начинают зарабатывать обычные врачи и медсестры.

Насколько крута Уляна можно судить по перечню мерзавцев, которые ее ненавидят. Медведчук, Шуфрич, Богомолец, Шурма, Тимошенко, Ляшко, Мураев, Рабинович, Мосийчук, Дубинский. Короткий список, лишь выжимка из длинного перечня подлецов, давно наживающихся на украинцах. Черт возьми, да теперь Уляна стала маркером. Если неизвестное лицо в телевизоре ее критикует, повторяя мифы, то сразу понятно, что не лицо это, а самая настоящая морда. Против нее принимал решения легендарный оплот темной стороны силы – Окружной Административный Суд. Украинское телевиденье привыкло бросать в нее какашками. Что еще может быть большим комплиментом для министра в Украине? Сотни фейков, которые плодят против Уляны Супрун – это лучшее признание ее работы. Если против реформы не протестуют – это не настоящая реформа. Ведь если реформа настоящая – она меняет все. Меняет то, что работает не правильно и не эффективно. И затрагивают сотни людей, которые привыкли получать выгоду от неверно работающей системы. И зачастую это очень богатые люди. И они будут до конца бороться за свое право «харчеваться».

А еще Уляна Супрун открывает двери для многих светлых людей. Которые к ней тянуться, потому что доверяют. И которым она дает возможность занять позиции во власти и проводить изменения. В этом функция любого реформатора. Человека, с правильными ценностями. Тот самый тезис Вацлава Гавела, который гласит, что лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа. Так вот, он работает только тогда, когда вы идете 5 лет в правильном направлении.

И да, она несет знания в наше средневековье. Просто открывает мир современной медицины для людей, плюющих через левое плечо и лечащих рак подорожником, считающих женщину недочеловеком, а гомосексуализм - болезнью, которой можно заразится один раз по телевизору посмотрев гей-прайд. Здравый смысл очень нужен Украине. И никто не делает больше в Украине для его внедрения.

Я не знаю пришло ли время говорить Спасибо Уляне Супрун. Надеюсь что еще нет. В любом случае, для этого еще будет повод. Или через месяц. Или через пять лет. И смогут ли ей сказать спасибо украинцы? Украинцы, которые боятся наших врачей, но готовы отстаивать их право плохо учится и не сдавать экзамены. Украинцы, которые хотят перемен, но протестуют против любых изменений, которые выводят их из зоны комфорта. Правда в том, что Уляне Супрун, наверное, это не важно. Потому что человек, которые честно делает свое дело, не нуждается в одобрении. Ибо он знает, что он прав. Ибо его совесть чиста.

В чем еще прекрасна Уляна Супрун? В том, что она показывает, как возможно. Как возможно по другому. Помните, Алису Селезневу, Гостью из Будущего, в которую был влюблен каждый второй мальчишка. Она тогда говорила, что она просто обычная девочка из своего времени и каждый сможет так, как она. Показывать удивительные результаты в спорте, быть сильной, умной. Так и Уляна Супрун. Она ведь не пришла из будущего, ее не создали рептилоиды и даже не вырастил в пробирке великий и ужасный Сорос. Она просто обычный человек с обычными ценностями из западного мира. Того самого мира, о котором мечтают украинцы и куда стремятся. И который совсем недалеко от нас на шарике. И Уляна показывает, что так может каждый. Что это просто нормально. Что просто нормально говорить на черное черное, а на белое белое. Что просто нормально закрывать коррупционные схемы. Что просто нормально пользоваться достижениями современной науки. Что просто нормально не списывать на экзамене и учится по-настоящему. Это не какая-то фантастика, так происходит совсем рядом с нами.

Уляна просто показывает как живут в нормальном, а не русском мире. И для этого не надо ждать 100 лет. И сейчас у Зеленского, у новой власти, будет выбор. Они хотят войти в историю. Но право слово, уволить самого честного министра в истории, это означает не войти в историю, а наследить. И Уляна Супрун в качестве министра больше всего нужна самому Зеленскому. Потому что кто-то еж должен просто делать свою работу. И проводить изменения. Доводить их до конца.

#Улянувміністри

Джерело: блог Сергія Фурси

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