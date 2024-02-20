День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого

Сьогодні не варто давати обіцянок

20 лютого в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. У світі відзначають День соціальної справедливості та День людей, які перемогли алкоголізм. Віряни вшановують пам’ять преподобного Льва.

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День Героїв Небесної Сотні

В Україні 20 лютого вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, 10 років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану. З 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.

11-го лютого 2015 року Указом президента України № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні» в країні встановлено особливий пам'ятний день – Героїв Небесної Сотні, який відзначається щорічно 20 лютого на підтримку ініціатив громадськості та з метою увічнення великої людської, громадянської та національної відваги та самовідданості, сили духу та стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, обстоюючи права та свободи людини, європейське майбутнє України.

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День соціальної справедливості

Свято започаткувала Генасамблея ООН у листопаді 2007 року. У цей день ООН «пропонує всім державам-членам присвятити цей спеціальний день проведенню на національному рівні конкретних заходів відповідно до мети та завдань Всесвітньої зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального розвитку та XXIV спеціальної сесії Генеральної Асамблеї».

Події на честь цього дня повинні сприяти подальшому нарощуванню зусиль міжнародного суспільства в галузі викорінення злиднів, забезпечення повної зайнятості, гідної роботи, рівноправності чоловіків і жінок, соціального добробуту та соціальної справедливості для всіх.

Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм

Урочистість дня пов’язана із боротьбою проти вживання спиртних напоїв. Люди, що перемогли алкоголізм, цього дня діляться своїми історіями з усіма охочими та проводять тренінги та лекції.

Вважається, що дата 20 лютого обрана невипадково. У цей день було винайдено грановану склянку, яку за традицією, часто використовують для того, щоб наливати алкоголь.

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Яке сьогодні релігійне свято

20 лютого в церковному календарі – день преподобного Льва, єпископа Катанського. Святий Лев народився в благородній родині в Равенській митрополії. Він пройшов всі священичі ступені і, завдяки своєму чистому життю та розуму, був призначений єпископом Катанським.

Він піклувався про сиріт, вдів, хворих та подорожніх. А також годував, одягав і лікував недуги молитвами. Його серце було відкрите для всіх, і він був пастирем для свого стада. Помер Лев в глибокій старості і похований був у церкві святого Луки, яку сам побудував.

Що не можна робити цього дня

Не варто давати обіцянок, тому що їх не можна буде виконати.

Краще не починати нові справи – вони закінчаться погано.

Не можна пити алкогольні напої.

Народні прикмети

Сніг з дощем до швидкого потепління.

Північний вітер і грім – чекайте на затяжні холоди.

Якщо високо в небі літають зграї воронів, то прийде снігопад.

Пам’ятні події 20 лютого

1649 – Богдан Хмельницький почав переговори з поляками про визначення кордонів Запорізького війська.

1666 – заснований Монреаль – одне з найбільших канадських міст.

1872 – на П'ятій авеню в Нью-Йорку відкрилася будівля Музею мистецтва Метрополітен.

1872 – у США запатентований електричний ліфт.

1922 – Віленський сейм ухвалив приєднати Вільнюс і частину південно-східної Литви до Польщі.

1939 – лідер Ірландії Еймон де Валера заявив, що його країна буде дотримуватися нейтралітету під час майбутньої війни.

1940 – вперше на екранах з'явилася знаменита пара – Том і Джеррі.

1962 – американський космонавт Джон Ґленн тричі облетів Землю зі швидкістю 27 000 км/год в кораблі «Френдшип-7» (Friendship 7).

1992 – Верховна Рада України постановила святкувати День Незалежності України 24 серпня.

1992 – засновано англійську Прем'єр-лігу, що прийшла на зміну Футбольній лізі.

1998 – 15-літня американка Тара Ліпінські виграла змагання серед жінок з фігурного катання на зимовій Олімпіаді в Нагано, ставши наймолодшою переможницею Білих Олімпіад.

1999 – в аеропорту Нью-Йорка затриманий колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко.

2002 – заснування українського видавництва «Видавничий дім «Школа»» (видавництво, Харків).

2014 – під час протистояння Євромайдану і злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці вбивцями з «Беркуту» були розстріляні активісти. Загиблих згодом назвали «Небесною сотнею».

2014 – вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочалася російсько-українська війна.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Афанасій, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Філіп, Фома, Ян, Ярослав.