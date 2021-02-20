Президент Зеленський з дружиною вшанував подвиг Героїв Небесної Сотні

«Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані» – Зеленський

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою у День пам’яті Героїв Небесної Сотні вшанували подвиг учасників Революції гідності у Києві.

Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам’ять усім, хто загинув за майбутнє України!» – наголосив Зеленський.

Президентське подружжя також зробило удар у Дзвін гідності, який 20 лютого дзвонитиме за кожним загиблим Героєм Небесної Сотні.

Дзвін гідності був виготовлений за дорученням глави держави з метою вшанування подвигу Героїв. На пам’ятці розміщено напис «Слава Україні! Небесній Сотні слава!» Дзвін встановлено та відкрито на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні в центрі столиці.

У день народження кожного Героя Небесної Сотні опівдні перед Дзвоном гідності встановлюється портрет загиблого і лунає пам’ятний дзвін.

Персональне вшанування кожного Героя є важливою частиною суспільної пам’яті про події Революції гідності.

Нагадаємо, Також Верховна Рада схвалила постанову № 2739 у зв’язку з річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності. Рада засудила злочинний режим експрезидента Віктора Януковича. Також вона попередньо схвалила процедуру заочного арешту.

Читайте також: