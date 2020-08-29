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    Справа Шеремета. Лікарка Кузьменко розказала про єдиний доказ проти неї

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    Кузьменко зазначила, що наразі головний доказ проти неї &ndash; експертиза - Справа Шеремета. Лікарка Кузьменко розказала про єдиний доказ проти неї
    Кузьменко зазначила, що наразі головний доказ проти неї – експертиза
    kp.ua

    Підозрювана, яка нині перебуває під домашнім арештом переконує: головний доказ слідства під великим питанням

    Дитяча лікарка та підозрювана в вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко, яка нині перебуває під домашнім арештом переконана, що головний доказ слідства під великим питанням. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

    Так, за її словами наразі цей головний доказ проти неї – експертиза, і її перевірятимуть у Мін’юсті.

    «Єдиний доказ проти мене – це експертиза ходи (повна назва – Комплексна комісійна експертиза з ідентифікацією особи за ознаками зовнішності, портретної, психологічної експертизи та криміналістичного аналізу ходи від 11 грудня 2019-го року, - «Главком»). Щодо експертів, які її робили, Мін’юст наразі розглядає порушення під час її проведення, оскільки вона здійснена за методикою, яка не існує. Це єдиний доказ проти мене, і він вже під великим питанням. Фактично на мою адресу більше претензій немає», – зазначає Кузьменко.

    Як повідомлялося Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. Розслідування справи про вбивство журналіста триває з 20 липня 2016 року. У грудні минулого року слідство провело гучне затримання. Обвинувачення було висунуте відомими українським волонтерам: музиканту Андрію Антоненко, дитячій лікарці Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яна Дугарь. Усі вони вже понад вісім місяців перебувають під слідством. Шевченківський районний суд Києва на 4 вересня призначив перше засідання по суті в справі про вбивство Шеремета. Вину обвинувачених оцінюватиме суд присяжних.

    Зазначимо, що Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт. Адвокат про подальшу стратегію захисту

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    суд вбивство арешт адвокат Павло Шеремет розслідування Юлія Кузьменко
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